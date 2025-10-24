Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 ottobre 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 ottobre 2025 - Steffy e Finn stanno attraversando un momento terribile e il loro matrimonio trema. Il dottore non smetterà di osservare il punto in cui Sheila è morta e guarderà la chiazza di sangue ancora sul pavimento. Thomas e Ridge cercheranno di consolare la Forrester, in evidente stato di shock e il designer rimprovererà suo genero per non essere là con loro, ad abbracciare la sua consorte e darle consolazione in questa situazione così delicata come quella che sta vivendo. Finn accuserà il suocero di aver insultato sua madre e di non capire che in quell’istante per lui è cambiato tutto. Sua moglie ha ucciso la sua mamma e questo non può essere dimenticato. Tra i parenti di Steffy e il dottore si scatenerà una tensione inaspettata... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 24 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 24 ottobre 2025 - la voce secondo cui Zeynep e Dundar sarebbero una nuova coppia si sta diffondendo velocemente. Intanto, Ender e Yildiz stanno unendo le forze per ostacolare le nozze tra Zehra e Kemal. Infatti, la bionda, seppur inizialmente titubante, crede che sia la cosa migliore da fare. Nel loro piano, però, dovrà essere coinvolta anche Irem. In seguito, Yildiz fa la prima mossa, chiedendo ad Halit il permesso di partecipare ad un party. Che cosa avrà in mente la bionda? Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 24 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 24 ottobre 2025 - Hatice spinge Sirin con le spalle al muro. Quest'ultima, per uscirne e al contempo per riconquistare la fiducia paterna, decide di confessare ad Enver qual è la verità sull'origine del denaro che la mamma aveva spacciato per la sua liquidazione. In che modo reagirà il sarto? Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 24 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 ottobre 2025 - Cruz tenterà l’impossibile e l’inaspettato almeno da lei, una donna che non ha mai chiesto scusa nella sua vita. La marchesa chiederà perdono a Leocadia nella speranza che la sua (ex) amica rinunci alla sua vedetta. Ma la madre di Angela lo farà davvero o non potrà mai dimenticare quello che la nobile ha fatto contro di lei? Intanto Jana chiederà a Teresa di lasciare che sia lei a indagare sulla camera segreta mentre Maria Fernandez cercherà di convincere Padre Samuel a restare ma lui sarà convinto che sia arrivato il momento di andarsene ma soprattutto di allontanarsi da lei... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

