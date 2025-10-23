Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 ottobre 2025: Finn accusa Steffy di essere un'assassina, Ridge si infuria!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni e le trame dell'episodio di Beautiful in onda il 24 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nella puntata della Soap di Canale5.

Steffy e Finn stanno attraversando un momento terribile e il loro matrimonio trema. Nella puntata di Beautiful in onda il 24 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il dottore non smetterà di osservare il punto in cui Sheila è morta e guarderà la chiazza di sangue ancora sul pavimento. Thomas e Ridge cercheranno di consolare la Forrester, in evidente stato di shock e il designer rimprovererà suo genero per non essere là con loro, ad abbracciare la sua consorte e darle consolazione in questa situazione così delicata come quella che sta vivendo. Finn accuserà il suocero di aver insultato sua madre e di non capire che in quell’istante per lui è cambiato tutto. Sua moglie ha ucciso la sua mamma e questo non può essere dimenticato. Tra i parenti di Steffy e il dottore si scatenerà una tensione inaspettata. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Ridge corrono a sostenere Steffy ma…

Thomas e Ridge sono stati informati da Carter (in contatto con un agente della polizia) che Sheila è morta e che il tutto è avvenuto a casa di Steffy. I due sono corsi dalla ragazza, spaventati e appena arrivati hanno scoperto che la giovane ha ucciso la Carter, dopo che quest’ultima si è intrufolata nella villetta con intenzioni non proprio amichevoli. Steffy confesserà a suo padre e suo fratello di essere sconvolta e di aver agito per legittima difesa. Racconterà di essersi trovata la Carter davanti e di averla vista mettere le mani in tasca, probabilmente per estrarre un’arma. Terrorizzata che potesse spararle, ha deciso di difendersi e le ha sferrato una coltellata in pieno corpo. Finn non riuscirà ad avvicinarsi a sua moglie e continuerà a guardare il punto in cui sua madre è morta. Il dottore lascerà molto perplessi i Forrester, che si infurieranno contro di lui.

Ridge contro Finn nella puntata di Beautiful del 24 ottobre 2025

Ridge abbraccerà sua figlia contento che lei sia riuscita a sopravvivere a questa terribile vicenda. Il Forrester rassicurerà la ragazza che lei non ha fatto nulla di male e accuserà Sheila di aver dimostrato di essere la persona terribile e criminale di sempre, un vero e proprio “animale”! Questa definizione farà scattare Finn, che urlerà contro il suocero di non permettersi di chiamare in quel modo sua madre, appena morta per mano di sua moglie. Ridge non accetterà questo comportamento e ricorderà al dottore che la persona che sta difendendo è la stessa che ha seminato il panico nella sua famiglia per anni e che ha rischiato di uccidere la sua compagna, la madre dei suoi figli, più volte anche quella stessa sera. Lo stilista picchierà duro e dirà che è un vero miracolo che Sheila Carter sia morta e che nessuno dei loro cari penserà il contrario.

Beautiful: Tra i Forrester e Finn sarà guerra?

Finn difenderà Sheila o meglio confesserà di non essere felice che sua madre sia morta e che non avrebbe mai voluto doverle dire addio, non così e non per mano di sua moglie. Ridge ribadirà la sua posizione e spingerà il genero a occuparsi di Steffy, la vera vittima di questa situazione, che lui sta ignorando e neanche velatamente accusando. La Forrester cercherà di giustificare il marito, sicura che lui sia sconvolto quanto lei e che in questo momento non sia così tanto lucido da capire quello che sta dicendo. Ma Thomas e suo padre non saranno disposti a lasciar correre e le prometteranno di difenderla a spada tratta anche contro il suo stesso consorte. Intanto alla Forrester, Hope e Brooke ascolteranno Carter, che racconterà loro quello che sa. Le due saranno molto spaventate e non vedranno l’ora che i Forrester tornino alla maison per avere più informazioni su Steffy e sulla morte di Sheila.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.