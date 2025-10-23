TGCom24
Forbidden Fruit Anticipazioni 24 ottobre 2025: Yildiz ed Ender si alleano! Ecco perché

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 24 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz ed Ender stanno dando avvio ad un'inedita alleanza...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 ottobre 2025 alle 14:10, la voce secondo cui Zeynep e Dundar sarebbero una nuova coppia si sta diffondendo velocemente. Intanto, Ender e Yildiz stanno unendo le forze per ostacolare le nozze tra Zehra e Kemal. Infatti, la bionda, seppur inizialmente titubante, crede che sia la cosa migliore da fare. Nel loro piano, però, dovrà essere coinvolta anche Irem. In seguito, Yildiz fa la prima mossa, chiedendo ad Halit il permesso di partecipare ad un party. Che cosa avrà in mente la bionda?

Forbidden Fruit: Un duro colpo per Zeynep...

Zeynep e Dundar stanno insieme? La notizia secondo cui loro due sarebbero una coppia si sta diffondendo piuttosto velocemente, e presto raggiungerà anche Alihan, il quale, d'altra parte, li ha già visti insieme al ristorante. Qui, Zeynep gli ha persino rivelato in anteprima che lei ed l'altro avevano dato avvio ad una relazione amorosa. In effetti, la mora si è inventata questa bugia su due piedi soltanto per fare un torto ad Alihan, dopo aver scoperto che lui ed Ender avevano chiesto l'affidamento esclusivo di Erim, come volessero costruirsi una famiglia insieme...

Ender e Yildiz hanno lo stesso obiettivo... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender e Yildiz hanno lo stesso identico obiettivo, pur essendo nemiche. Infatti, tutte e due vorrebbero riuscire a mandare a monte le imminenti nozze tra Kemal e Zehra, anche se per ragioni differenti. Ender non vuole permettere che Halit possa contare sul supporto del nuovo genero, mentre Yildiz, nutrendo ancora un forte sentimento nei confronti dell'ex marito, non ha alcuna intenzione di restare a guardare mentre si lega per sempre ad un'altra persona. Pertanto, entrambe stanno portando avanti i loro rispettivi piani per raggiungere lo scopo comune...

Ender e Yildiz si alleano, nelle Anticipazioni della puntata del 24 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Ender e Yildiz non sono mai state amiche, anzi, ma adesso che sanno di avere lo stesso obiettivo, si rendono conto del fatto che, forse, converrebbe ad entrambe unire le forze. La bionda è piuttosto titubante, perché non del tutto sicura di potersi fidare della sua rivale; alla fine, però, sceglie deliberatamente di abbassare la guardia e provare a fidarsi. Così, ha inizio la loro insolita collaborazione. Il piano di Ender e Yildiz prevede che venga coinvolta anche Irem, la cugina della seconda. Poi, Yildiz fa la sua prima mossa, chiedendo ad Halit il permesso di prendere parte ad un party...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 20 al 24 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

