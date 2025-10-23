TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Forbidden Fruit | Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2025
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
La forza di una donna
La forza di una donna
La Promessa
La Promessa
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2025

Francesca Simone

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 ottobre 2025.

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 ottobre 2025 - Steffy è nel panico e ha già capito che la sua vita e il suo matrimonio stanno per cambiare. La Forrester racconterà a Finn come sono avvenuti i fatti e gli giurerà di non aver ucciso Sheila di proposito ma solo per legittima difesa. Il dottore faticherà a risponderle e purtroppo sarà evidente che non creda al 100% alle sue parole. Possibile che il medico creda che Steffy abbia ucciso di proposito sua madre? Le dichiarazioni di guerra della Forrester la metteranno davvero così tanto nei guai sia con il consorte che con la polizia? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 20 al 25 ottobre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 23 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 23 ottobre 2025 - Emir è sicuro di essersi liberato dai creditori, quindi rifiuta l'aiuto di Dundar. Intanto, Zeynep decide di chiedere scusa a quest'ultimo per il suo atteggiamento, così lo invita a pranzo. Al ristorante, lei e Dundar s'imbattono in Alihan, il quale propone loro di sedersi insieme. Zeynep, spiazzata, gli rifila un secco e sonoro "no", dicendogli che ormai lei ed il ragazzo sono una coppia, quindi necessitano dei loro spazi. Sotto shock, Alihan va via. In un secondo momento, Zeynep spiega a Dundar la delicata e complessa situazione con l'ex; allora, lui decide di darle una mano... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 20 al 24 ottobre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 23 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 23 ottobre 2025 - finalmente Bahar può tirare un sospiro di sollievo: Nisan e Doruk stanno bene, e tornano da lei sani e salvi. Al contempo, Hatice sta mettendo in ordine la stanza di Sirin, quando s'imbatte in qualcosa che attira la sua attenzione e la manda su tutte le furie. La donna prende la figlia di petto per chiarire le cose, ma Sirin potrebbe avere un asso nella manica... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 23 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 ottobre 2025 - per risolvere i problemi economici dei Lujàn i marchesi cominceranno a tagliare le spese e a trovare delle soluzioni valide per salvare la famiglia dalla catastrofe. Anche Don Lorenzo vorrà dare il suo contributo e non soltanto con un prestito. Il De La Mata accetterà di combinare il matrimonio tra Curro e la figlia del duca de Castroviejo. Intanto Don Alonso penserà di vedere la metà dei suoi terreni mentre Catalina sarà convinta che la soluzione sia invece raddoppiare le coltivazioni. Il nobile, infastidito, prenderà una posizione molto ferma... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2025.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
La forza di una donna
La forza di una donna
La Promessa
La Promessa
Beautiful
Beautiful
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia
news VIP Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia
Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta
news VIP Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta
This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
anticipazioni TV This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
news VIP Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
news VIP Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
news VIP Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV