Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 ottobre 2025 - Steffy è nel panico e ha già capito che la sua vita e il suo matrimonio stanno per cambiare. La Forrester racconterà a Finn come sono avvenuti i fatti e gli giurerà di non aver ucciso Sheila di proposito ma solo per legittima difesa. Il dottore faticherà a risponderle e purtroppo sarà evidente che non creda al 100% alle sue parole. Possibile che il medico creda che Steffy abbia ucciso di proposito sua madre? Le dichiarazioni di guerra della Forrester la metteranno davvero così tanto nei guai sia con il consorte che con la polizia? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 20 al 25 ottobre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 23 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 23 ottobre 2025 - Emir è sicuro di essersi liberato dai creditori, quindi rifiuta l'aiuto di Dundar. Intanto, Zeynep decide di chiedere scusa a quest'ultimo per il suo atteggiamento, così lo invita a pranzo. Al ristorante, lei e Dundar s'imbattono in Alihan, il quale propone loro di sedersi insieme. Zeynep, spiazzata, gli rifila un secco e sonoro "no", dicendogli che ormai lei ed il ragazzo sono una coppia, quindi necessitano dei loro spazi. Sotto shock, Alihan va via. In un secondo momento, Zeynep spiega a Dundar la delicata e complessa situazione con l'ex; allora, lui decide di darle una mano... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 20 al 24 ottobre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 23 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 23 ottobre 2025 - finalmente Bahar può tirare un sospiro di sollievo: Nisan e Doruk stanno bene, e tornano da lei sani e salvi. Al contempo, Hatice sta mettendo in ordine la stanza di Sirin, quando s'imbatte in qualcosa che attira la sua attenzione e la manda su tutte le furie. La donna prende la figlia di petto per chiarire le cose, ma Sirin potrebbe avere un asso nella manica... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 23 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 ottobre 2025 - per risolvere i problemi economici dei Lujàn i marchesi cominceranno a tagliare le spese e a trovare delle soluzioni valide per salvare la famiglia dalla catastrofe. Anche Don Lorenzo vorrà dare il suo contributo e non soltanto con un prestito. Il De La Mata accetterà di combinare il matrimonio tra Curro e la figlia del duca de Castroviejo. Intanto Don Alonso penserà di vedere la metà dei suoi terreni mentre Catalina sarà convinta che la soluzione sia invece raddoppiare le coltivazioni. Il nobile, infastidito, prenderà una posizione molto ferma... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 25 ottobre 2025.