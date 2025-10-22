Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 ottobre 2025: Steffy confessa a Finn l'amara verità, "Ho ucciso tua madre!"

Anticipazioni TV

Cosa succederà nella puntata di Beautiful del 23 ottobre 2025? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Steffy è nel panico e ha già capito che la sua vita e il suo matrimonio stanno per cambiare. Nella puntata di Beautiful in onda il 23 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester racconterà a Finn come sono avvenuti i fatti e gli giurerà di non aver ucciso Sheila di proposito ma solo per legittima difesa. Il dottore faticherà a risponderle e purtroppo sarà evidente che non creda al 100% alle sue parole. Possibile che il medico creda che Steffy abbia ucciso di proposito sua madre? Le dichiarazioni di guerra della Forrester la metteranno davvero così tanto nei guai sia con il consorte che con la polizia? Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: Steffy ha ucciso Sheila e per lei cambia tutto!

Sheila è morta e la sua assassina è Steffy! La Forrester ha visto la sua nemica entrare in casa sua e, spaventata da quello che stava succedendo ma soprattutto convinta che la donna volesse farle del male, ha usato il coltello che aveva in mano e si è difesa. Il risultato è stato terribile e ora la ragazza dovrà spiegare alla polizia quello che è successo e trovare un modo per far capire agli inquirenti di aver agito per legittima difesa. E questa si rivelerà la parte più facile, visto che a non crederle non saranno tanti gli agenti quanto suo marito, che sa quanto lei odiasse Sheila e ha purtroppo saputo delle minacce che la Forrester le ha riservato a casa di Deacon. Per la figlia di Ridge le cose si metteranno molto male.

Beautiful Anticipazioni 23 ottobre 2025: Finn mette in dubbio l’innocenza di Steffy

Finn è corso a casa per non lasciare Steffy da sola durante il blackout. Il dottore ha avuto il sesto senso che qualcosa stesse andando molto male nella sua abitazione e in effetti è proprio accaduto questo. Quando è arrivato ha trovato una situazione terribile e ha scoperto che sua madre è morta, uccisa da sua moglie. La cosa lo ha gelato. Steffy si è immediatamente avvicinata a lui desiderosa di essere consolata ma il medico è rimasto sulle sue. Sconvolto e infuriato ha cominciato a fare mille domande alla sua consorte e ha dimostrato di non credere, purtroppo per lei, che si sia trattata solo di legittima difesa.

Steffy deve difendersi dalle accuse di Finn nelle puntate di Beautiful

Steffy capirà subito che suo marito non le crede e capirà che, a causa delle sue precedenti dichiarazioni, il medico sospetta che lei abbia ucciso Sheila di proposito e non per legittima difesa. Dovrà cercare quindi di difendersi pure da lui e per fortuna correranno in suo soccorso Thomas e Ridge, avvisati da Carter di quello che sta succedendo nella casa sulla scogliera. I due Forrester si precipiteranno dalla ragazza, spaventati per lei mentre Hope e Brooke continueranno a parlare dello scontro tra Sheila e Steffy, quello che la piccola Logan ha scoperto durante la sua chiacchierata con Finn in ospedale. Anche le due due donne saranno preoccupate per la madre di Kelly e Hayes e spereranno che la malefica rossa non voglia vendicarsi come suo solito e che le cose non sfuggano a nessuno di mano. Peccato che sia già successo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.