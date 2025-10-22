Forbidden Fruit Anticipazioni 23 ottobre 2025: Zeynep spiazza Alihan, lei e Dundar sono una coppia!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 23 ottobre 2025 su Canale 5: Zeynep rivela ad Alihan che lei e Dundar stanno insieme!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno sulle spine. Nell'episodio in onda il 23 ottobre 2025 alle 14:10, Emir è sicuro di essersi liberato dai creditori, quindi rifiuta l'aiuto di Dundar. Intanto, Zeynep decide di chiedere scusa a quest'ultimo per il suo atteggiamento, così lo invita a pranzo. Al ristorante, lei e Dundar s'imbattono in Alihan, il quale propone loro di sedersi insieme. Zeynep, spiazzata, gli rifila un secco e sonoro "no", dicendogli che ormai lei ed il ragazzo sono una coppia, quindi necessitano dei loro spazi. Sotto shock, Alihan va via. In un secondo momento, Zeynep spiega a Dundar la delicata e complessa situazione con l'ex; allora, lui decide di darle una mano...

Forbidden Fruit: Emir rifiuta l'aiuto di Dundar!

Emir si era cacciato in un gran bel guaio. Il giovane si era indebitato fino al collo con una persona a dir poco pericolosa. Non sapendo in che modo potergli restituire il denaro, Emir si è ritratto; allora, dei loschi individui lo hanno prima minacciato e poi inseguito, perché pretendevano che saldasse quanto prima i suoi debiti. Per fortuna, però, qualcuno gli ha dato una mano. Inoltre, dato che si è ormai convinto di essersi finalmente liberato dai terribili creditori, il ragazzo arriva a rifiutare l'aiuto che vorrebbe offrirgli Dundar... avrà fatto bene?

Zeynep invita Dundar... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep ha ricevuto l'ennesimo duro colpo. La poverina è venuta a sapere che Ender ed Alihan hanno richiesto la custodia esclusiva di Erim. Non pensando al fatto che i due stiano cercando di distruggere Halit, Zeynep ha ipotizzato che loro stessero progettando di costruirsi una famiglia insieme. Con il cuore a pezzi, la mora ha scelto di provare a svagarsi, organizzando una serata insieme ai suoi amici di Bursa. Ora, invece, Zeynep sta invitando a pranzo qualcun altro, ossia Dundar, per scusarsi con lui del suo atteggiamento...

Zeynep lascia Alihan senza parole, nelle Anticipazioni della puntata del 23 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Quando Zeynep e Dundar arrivano insieme al ristorante, s'imbattono per puro caso in Alihan. Neanche a dirlo, non appena lui li nota, decide di farsi avanti e d'invitarli a sedersi al suo tavolo; la sorella di Yildiz, però, non ha la minima intenzione di passare del tempo insieme ad Alihan, quindi gli rifila un secco e sonoro "no", per poi aggiungere che loro due sono una coppia, dunque è giusto che abbiano i loro spazi. Sconvolto, il moro se ne va viva in fretta e furia. Zeynep, invece, sta spiegando a Dundar il perché di quella menzogna: la sua situazione con l'ex continua ad essere molto complessa. Allora l'altro accetta di portare avanti la messinscena per aiutarla...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 20 al 24 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.