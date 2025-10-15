Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 ottobre 2025 - le cose si complicano a casa di Deacon e tutto questo succede mentre lo Sharpe, Finn e Liam ne sono all’oscuro. Sheila e Steffy si attaccheranno come mai prima e faranno uscire l’odio che una prova per l’altra. Le due donne arriveranno persino alle mani, in una lotta terribile per entrambe, in cui la Forrester prometterà di far fuori la sua rivale. Nel mentre Liam giurerà a Bill di proteggere la sua ex moglie da Finn mentre il dottore si preoccuperà per sua moglie che non risponde al telefono e deciderà di correre a Il Giardino, dove è certo che la troverà visto i racconti di Lucy, la madre dell’amichetto di Kelly... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 15 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 15 ottobre 2025 - Halit vuole che Zehra fissi immediatamente la data del matrimonio con Kemal. Successivamente, grazie al suo uomo, Sitki, l'imprenditore scopre che il futuro genero e Yildiz si sono incontrati di nascosto, e così inizia a dubitare delle reali intenzioni di Kemal in merito al suo rapporto con la figlia. Quando Halit l'affronta, la moglie lo rassicura, spiegandogli che ha visto l'ex per convincerlo a sposare quanto prima Zehra. Nel mentre, dopo una brutta lite con Alihan, Ender sembra pronta a trasferirsi altrove... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 15 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 15 ottobre 2025 - Jale sta per fare una scoperta che la farà pentire amaramente del modo in cui si è comportata. La dottoressa entra a conoscenza del fatto che è stato il piccolo Bora a mettere il peluche nella borsa di Ceyda. Jale raggiunge la scuola di Nisan e Doruk sperando di vedere la bionda per scusarsi, però non la incontrerà... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 15 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 ottobre 2025 - Don Lorenzo ha in pugno tutti, Don Alonso per primo. Il De La Mata insisterà con il marchese affinché lui accetti il prestito che lui ha in mente di dargli e salvi così la sua famiglia dal disastro. Alonso non saprà se accettare o meno, conscio del fatto che di suo cognato non ci si possa fidare e che abbia già una bella fetta di proprietà della tenuta. Intanto Angela deciderà di inviare una lettera per decidere del suo futuro. Per mandarla e non dare nell’occhio, chiederà aiuto a Maria Fernandez, certa che la cameriera sappia tenere i segreti... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

