Forbidden Fruit Anticipazioni 15 ottobre 2025: Halit scopre che Yildiz e Kemal s'incontrano di nascosto!

Francesca Simone

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 15 ottobre 2025 su Canale 5: Halit viene a sapere che Yildiz e Kemal si stanno vedendo segretamente...

Forbidden Fruit Anticipazioni 15 ottobre 2025: Halit scopre che Yildiz e Kemal s'incontrano di nascosto!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono entusiasmanti. Nell'episodio in onda il 15 ottobre 2025 alle 14:10, Halit vuole che Zehra fissi immediatamente la data del matrimonio con Kemal. Successivamente, grazie al suo uomo, Sitki, l'imprenditore scopre che il futuro genero e Yildiz si sono incontrati di nascosto, e così inizia a dubitare delle reali intenzioni di Kemal in merito al suo rapporto con la figlia. Quando Halit l'affronta, la moglie lo rassicura, spiegandogli che ha visto l'ex per convincerlo a sposare quanto prima Zehra. Nel mentre, dopo una brutta lite con Alihan, Ender sembra pronta a trasferirsi altrove...

Forbidden Fruit: Halit vuole che Zehra fissi la data delle nozze!

Kemal ha dato la sua parola ad Halit: una volta che verrà celebrato il matrimonio con Zehra, lui si schiererà apertamente dalla sua parte, e di conseguenza contro Alihan ed Ender. Per questa ragione, l'uomo è impaziente che le nozze abbiano luogo, tanto che ha avvisato Kemal, propenso a temporeggiare, che entro un paio di giorni la figlia dovrà diventare sua moglie. Ed infatti, ora Halit sta fronteggiando persino Zehra, alla quale impone di fissare quanto prima la data delle sue nozze con il fidanzato. Che cosa gli risponderà lei?

Halit stana Yildiz e Kemal... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Halit sta per fare una scoperta che lo metterà sull'attenti, e che insinuerà in un lui un atroce dubbio. Tramite il suo uomo, Sitki, viene a sapere che Yildiz e Kemal si sono visti in gran segreto. Allora, l'imprenditore inizia a sospettare che le intenzioni del futuro genero nei confronti di Zehra, e che in realtà non abbia mai smesso di nutrire un sentimento per la moglie. Quando Halit fronteggia sia Yildiz che Kemal, entrambi provano a rassicurarlo, spiegandogli qual è il vero motivo per cui si sono incontrati di nascosto...

Ender se ne va di casa, nelle Anticipazioni della puntata del 15 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz sta spiegando ad Halit di aver incontrato di nascosto Kemal soltanto per spingerlo a sposare il prima possibile Zehra, e lui conferma la sua versione. Verranno creduti? Al contempo, Ender si ritrova in una situazione piuttosto complicata. La donna ha avuto un'accesa discussione con Alihan, ed ora si sente talmente tanto a disagio da essere giunta ad un'amare conclusione: vuole andare via da casa sua e trasferirsi altrove. Ender spera che Caner accetti di offrirle ospitalità; verrà accontentata oppure le verrà sbattuta la porta in faccia dal fratello?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 13 al 17 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

