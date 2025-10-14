Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 ottobre 2025: La situazione degenera, Steffy vuole la morte di Sheila!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 15 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Le cose si complicano a casa di Deacon e tutto questo succede mentre lo Sharpe, Finn e Liam ne sono all’oscuro. Nella puntata di Beautiful in onda il 15 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila e Steffy si attaccheranno come mai prima e faranno uscire l’odio che una prova per l’altra. Le due donne arriveranno persino alle mani, in una lotta terribile per entrambe, in cui la Forrester prometterà di far fuori la sua rivale. Nel mentre Liam giurerà a Bill di proteggere la sua ex moglie da Finn mentre il dottore si preoccuperà per sua moglie che non risponde al telefono e deciderà di correre a Il Giardino, dove è certo che la troverà visto i racconti di Lucy, la madre dell’amichetto di Kelly. Ma ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Volano minacce tra Steffy e Sheila

Tra Steffy e Sheila è di nuovo guerra e il loro scontro sta per trasformarsi in un evento drammatico. La Forrester è arrivata a casa di Deacon come una furia e ha attaccato la Carter accusandola di continuare a tormentare la sua famiglia. La rossa si è difesa a spada tratta, sostenendo di non aver voluto incontrare Kelly ma di essersela trovata, per caso, a Il Giardino e di averla educatamente salutata. La Forrester non sentirà ragioni e, perdendo la testa – in preda alla furia più nera – comincerà a dare spintoni a Sheila, fino a quando lei non risponderà con altrettanta cattiveria. Tra le due donne si scatenerà la rissa e Steffy augurerà la morte a Sheila.

Liam giura di proteggere Steffy, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Mentre Steffy sarà impegnata a fare a botte con Sheila, Liam rivelerà a Bill di essere molto preoccupato per la sua ex moglie. Lo Spencer è convinto che il dottor Finnegan sia la causa di tutti i mali della Forrester e che, se lui sparisse dalla sua vita anche Sheila si leverà di torno e Steffy sarà libera. Liam giurerà, davanti a suo padre, di voler fare qualsiasi cosa in suo potere per aiutare la madre di sua figlia, a cui è legato da un amore che non sfiorirà mai. Che il giovane Spencer, sotto sotto, non voglia prendere il posto del bel dottore che la figlia di Ridge ha sposato?

Beautiful Anticipazioni: Finn in ansia per Steffy

Steffy è corsa da Sheila senza avvisare nessuno. Per questo motivo Lucy, la madre dell’amichetto di Kelly, ha contattato Finn e ha riportato la bambina a lui. Il ragazzo indagherà su dove sia sua moglie e la donna gli racconterà di aver ricevuto la richiesta di portare Kelly lontana da Il Giardino, dove si era recata per una merenda. Finnegan capirà cosa possa essere successo ma visto che Steffy continuerà a non rispondergli al telefono, deciderà di raggiungere il ristorante per capire cosa stia succedendo e per accertarsi che la sua mogliettina e sua madre non stiano litigando. Vedendolo arrivare come una furia anche Deacon si spaventerà e i due uomini saranno determinanti per evitare il peggio.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.