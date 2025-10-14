La forza di una donna Anticipazioni 15 ottobre 2025: Jale scopre la verità! Ma se fosse troppo tardi?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 15 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Jale scopre che Ceyda non ha commesso alcun furto e vorrebbe scusarsi con lei, ma...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Jale sta per fare una scoperta che la farà pentire amaramente del modo in cui si è comportata. La dottoressa entra a conoscenza del fatto che è stato il piccolo Bora a mettere il peluche nella borsa di Ceyda. Jale raggiunge la scuola di Nisan e Doruk sperando di vedere la bionda per scusarsi, però non la incontrerà...

La forza di una donna: Jale assume Ceyda...

Alla fine, Jale aveva deciso di dare una chance a Ceyda, la quale si era autocandidata come babysitter del piccolo Bora. Tuttavia, dopo aver visto il modo in cui Ceyda era riuscita a conquistarsi la simpatia e l'affetto di Nisan e Doruk, la dottoressa ha capito che, forse, fosse il caso di fare un passo indietro. Allora, Jale ha convocato la bionda in ospedale e le ha fatto sapere di volerla assumere; poi, però, le ha chiesto di rispettare alcune semplici regole, come ad esempio cambiare il suo look, un po' troppo eccentrico, ed il suo linguaggio, un po' troppo colloquiale...

Jale accusa Ceyda di essere una ladra e la licenzia... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Quando Ceyda ha ottenuto il posto di babysitter era a dir poco entusiasta: finalmente le si era presentata l'occasione di guadagnarsi da vivere e mantenere il figlioletto in modo dignitoso: non si sarebbe più dovuta esibire in un nightclub. Purtroppo, però, le cose sono andate diversamente rispetto a ciò che si aspettava, ed augurava. Infatti, proprio nel corso del suo primo giorno di lavoro a casa di Jale, a causa di un increscioso equivoco, prima è stata accusata di essere una ladra, poi è stata addirittura licenziata in tronco!

Jale scopre tutta la verità, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 15 ottobre 2025 de La forza di una donna

Jale sta per fare una scoperta che la farà pentire amaramente del trattamento che ha riservato a Ceyda. Avendo trovato Tombo, il peluche di Bora, nella borsa della cantante, la dottoressa ha subito pensato che lei lo avesse rubato; su due piedi, l'ha accusata di essere una ladra e l'ha licenziata. Ora, Jale viene informata dal figlioletto che è stato lui a mettere l'orsacchiotto nella borsetta d Ceyda. A questo punto, l'ex moglie di Musa si dirige a scuola di Nisan e Doruk sperando d'incontrare la bionda, la quale, però, non c'è, poiché i bambini sono stati accompagnati da Bahar...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.