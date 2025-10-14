TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | La forza di una donna | La forza di una donna Anticipazioni 15 ottobre 2025: Jale scopre la verità! Ma se fosse troppo tardi?
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Anticipazioni TV

La forza di una donna Anticipazioni 15 ottobre 2025: Jale scopre la verità! Ma se fosse troppo tardi?

Francesca Simone

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 15 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Jale scopre che Ceyda non ha commesso alcun furto e vorrebbe scusarsi con lei, ma...

La forza di una donna Anticipazioni 15 ottobre 2025: Jale scopre la verità! Ma se fosse troppo tardi?

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 ottobre 2025 attorno alle 16:10, Jale sta per fare una scoperta che la farà pentire amaramente del modo in cui si è comportata. La dottoressa entra a conoscenza del fatto che è stato il piccolo Bora a mettere il peluche nella borsa di Ceyda. Jale raggiunge la scuola di Nisan e Doruk sperando di vedere la bionda per scusarsi, però non la incontrerà...

La forza di una donna: Jale assume Ceyda...

Alla fine, Jale aveva deciso di dare una chance a Ceyda, la quale si era autocandidata come babysitter del piccolo Bora. Tuttavia, dopo aver visto il modo in cui Ceyda era riuscita a conquistarsi la simpatia e l'affetto di Nisan e Doruk, la dottoressa ha capito che, forse, fosse il caso di fare un passo indietro. Allora, Jale ha convocato la bionda in ospedale e le ha fatto sapere di volerla assumere; poi, però, le ha chiesto di rispettare alcune semplici regole, come ad esempio cambiare il suo look, un po' troppo eccentrico, ed il suo linguaggio, un po' troppo colloquiale...

Jale accusa Ceyda di essere una ladra e la licenzia... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Quando Ceyda ha ottenuto il posto di babysitter era a dir poco entusiasta: finalmente le si era presentata l'occasione di guadagnarsi da vivere e mantenere il figlioletto in modo dignitoso: non si sarebbe più dovuta esibire in un nightclub. Purtroppo, però, le cose sono andate diversamente rispetto a ciò che si aspettava, ed augurava. Infatti, proprio nel corso del suo primo giorno di lavoro a casa di Jale, a causa di un increscioso equivoco, prima è stata accusata di essere una ladra, poi è stata addirittura licenziata in tronco!

Jale scopre tutta la verità, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 15 ottobre 2025 de La forza di una donna

Jale sta per fare una scoperta che la farà pentire amaramente del trattamento che ha riservato a Ceyda. Avendo trovato Tombo, il peluche di Bora, nella borsa della cantante, la dottoressa ha subito pensato che lei lo avesse rubato; su due piedi, l'ha accusata di essere una ladra e l'ha licenziata. Ora, Jale viene informata dal figlioletto che è stato lui a mettere l'orsacchiotto nella borsetta d Ceyda. A questo punto, l'ex moglie di Musa si dirige a scuola di Nisan e Doruk sperando d'incontrare la bionda, la quale, però, non c'è, poiché i bambini sono stati accompagnati da Bahar...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 13 al 18 ottobre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
La forza di una donna
La forza di una donna
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2025: Don Lorenzo ha in pugno i Lujàn!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 15 ottobre 2025: Don Lorenzo ha in pugno i Lujàn!
Grande Fratello, la verità di Benedetta sul rapporto con Domenico: "Questo è quello che io vedo e sento" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, la verità di Benedetta sul rapporto con Domenico: "Questo è quello che io vedo e sento" (VIDEO)
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Marcello prende una dolorosa decisione
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 20 al 24 ottobre 2025: Marcello prende una dolorosa decisione
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 ottobre 2025: È un addio per sempre, ciao Salvatore!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 ottobre 2025: È un addio per sempre, ciao Salvatore!
Francesco Chiofalo coinvolto in un incidente a Dubai, ecco cosa è successo
news VIP Francesco Chiofalo coinvolto in un incidente a Dubai, ecco cosa è successo
Il Paradiso delle Signore: Pietro Masotti, Marcello Barbieri della Soap, diventa papà!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore: Pietro Masotti, Marcello Barbieri della Soap, diventa papà!
Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto non è nuova al piccolo schermo: ecco i programmi a cui ha preso parte
news VIP Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto non è nuova al piccolo schermo: ecco i programmi a cui ha preso parte
Grande Fratello, Domenico dopo l'incontro con la compagna Valentina rivela: "Sono rimasto deluso, con Benedetta..."
news VIP Grande Fratello, Domenico dopo l'incontro con la compagna Valentina rivela: "Sono rimasto deluso, con Benedetta..."
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV