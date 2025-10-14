Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 ottobre 2025 - Steffy e Sheila continueranno a darsi battaglia e servirà molto tempo perché le due non pensino l'una all'altra con disprezzo. Le due donne si ritroveranno una contro l'altra e le cose tra loro potrebbe degenerare da un momento all'altro. A scatenare il tutto sarà la visita di Kelly a Il Giardino e la Forrester, spaventata che sua figlia possa trovarsi di nuovo in pericolo e con lei la loro famiglia. La guerra tra la moglie e la vera madre di Finn prenderà presto una piega drammatica… voleranno schiaffi e qualcuno potrebbe non uscirne vivo…

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 14 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 14 ottobre 2025 - Yildiz e Kemal continuano a punzecchiarsi davanti a tutti. Rimasti soli, si mettono d'accordo per vedersi di nascosto l'indomani. Intanto, Ender vuole chiedere la custodia esclusiva di Erim. Nel mentre, Alihan la mette in guardia sul fatto che Halit voglia raccontare tutto del suo passato, e così le domanda se debba aspettarsi qualche sorpresa. Lei, allora, si ritrova a fargli una confessione...

La forza di una donna: Anticipazioni del 14 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 14 ottobre 2025 - Ceyda è stata licenziata da Jale, e soltanto a causa di un equivoco. Infatti, la dottoressa ha pensato che la bionda avesse rubato un peluche del piccolo Bora, quando in realtà era stato proprio quest'ultimo a metterlo nella sua borsetta affinché potesse restituirlo al piccolo Doruk. Ancora sotto shock, Ceyda decide di non parlarne con nessuno, tantomeno con Yeliz, che è molto preoccupata per lei...

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 14 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 ottobre 2025 - quello che sta accadendo alla tenuta sta diventando davvero troppo per Cruz, che perderà la pazienza anche con il suo amato figlio. La marchesa insulterà e umilierà Manuel dandogli del debole e additandolo come un uomo senza orgoglio e senza determinazione. A scatenare in questo modo la nobile sarà anche l'insistenza di Catalina, decisa ad avere il palazzo della sua matrigna, avuto in eredità dal padre. Intanto Maria cercherà di frenare i suoi sentimenti per Padre Samuel ma farà una grande fatica mentre Vera, convinta di dover continuare a indagare su suo padre, comincerà a fare domande in giro su una certa Lola. Chi sarà?

