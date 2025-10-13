Forbidden Fruit Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yildiz e Kemal si vedono di nascosto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 14 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz e Kemal si mettono d'accordo per vedersi in gran segreto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 14 ottobre 2025 alle 14:10, Yildiz e Kemal continuano a punzecchiarsi davanti a tutti. Rimasti soli, si mettono d'accordo per vedersi di nascosto l'indomani. Intanto, Ender vuole chiedere la custodia esclusiva di Erim. Nel mentre, Alihan la mette in guardia sul fatto che Halit voglia raccontare tutto del suo passato, e così le domanda se debba aspettarsi qualche sorpresa. Lei, allora, si ritrova a fargli una confessione...

Forbidden Fruit: Halit vuole che il matrimonio si celebri subito...

Yildiz era pronta ad interrompere la sua convivenza con Halit, che ormai la rendeva sempre più nervosa, e ad aprire il suo cuore a Kemal. Purtroppo, una volta arrivata a casa di quest'ultimo, ha ricevuto una brutta sorpresa: Kemal era in procinto di convolare a nozze con Zehra. Profondamente ferita dal comportamento del suo ex marito, la bionda sta provando a toglierselo dalla testa. Al contempo, Kemal viene informato dal futuro suocero che il matrimonio con la figlia dovrà avere luogo molto presto, ossia entro un paio di giorni...

Yildiz e Kemal si vedono di nascosto... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

A Casa Argun la tensione si taglia con il coltello. Halit e Yildiz hanno un ospite a cena non così gradito a quest'ultima, ovvero Kemal. Nel corso della serata, Yildiz ed il suo ex non fanno altro che punzecchiarsi, fino a quando non s'incontrano fugacemente in cucina; in questa occasione, i due si accordano per incontrarsi di nascosto l'indomani, in modo tale che possano parlare a quattr'occhi senza che nessuno li ascolti o interrompa. Che cosa avranno ancora da dirsi? Ma soprattutto, come andrà a finire questo faccia a faccia?

Ender si apre con Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 14 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Ender sta escogitando un altro piano dei suoi. Il suo obiettivo, al momento, è quello di riuscire ad ottenere la custodia esclusiva di Erim, convinta che questo per Halit sarebbe davvero un duro colpo. Parallelamente, Alihan sta affrontando un delicato argomento con lei. Il giovane le sta facendo presente che l'imprenditore ha intenzione di raccontare tutto del suo passato, e così le domanda schiettamente se ci sia qualcosa che dovrebbe sapere prima. Ender gli fa sapere che, in effetti, ha dei trascorsi piuttosto dolorosi...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.