La forza di una donna Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yeliz preoccupata per Ceyda. Che cosa le succede?

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 14 ottobre 2025 su Canale 5. Yeliz è in pensiero per Ceyda, la quale ha assunto uno strano atteggiamento...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna ci sorprenderanno. Nell'episodio in onda il 14 ottobre 2025 alle 16.10 circa, Ceyda è stata licenziata da Jale, e soltanto a causa di un equivoco. Infatti, la dottoressa ha pensato che la bionda avesse rubato un peluche del piccolo Bora, quando in realtà era stato proprio quest'ultimo a metterlo nella sua borsetta affinché potesse restituirlo al piccolo Doruk. Ancora sotto shock, Ceyda decide di non parlarne con nessuno, tantomeno con Yeliz, che è molto preoccupata per lei...

La forza di una donna: Jale assume Ceyda, ma...

Quando Jale si è resa conto di quanto Nisan e Doruk amassero trascorrere del tempo in compagnia di Ceyda, ha iniziato a pensare che forse era stata un po' troppo avventata nel rigettare la sua candidatura a babysitter del piccolo Bora. Per questo motivo, la dottoressa ha deciso di dare una chance alla bionda per dimostrare di che stoffa fosse fatta. Jale ha convocato Ceyda in ospedale per farle sapere di volerla assumere, poi, dopo averle fatto qualche domanda e averle imposto qualche regola, le ha chiesto persino di sottoporsi a degli esami per capire se avesse qualche malattia trasmissibile...

Ceyda licenziata... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Ceyda è molto felice di avere l'opportunità di guadagnarsi da vivere - e di mantenere il figlioletto - con un lavoro onesto come quello della babysitter: era giunto il momento di lasciarsi alle spalle il nightclub. Purtroppo, però, questa nuova avventura della poverina non durerà molto. Il primo giorno di lavoro, Ceyda s'imbatte in un problema che mai e poi mai si sarebbe potuta immaginare d'incontrare. A causa di un equivoco, Jale arriverà a muoverle una pesante accusa, e, di conseguenza, a prendere la drastica decisione di licenziarla in tronco.

Yeliz preoccupata per Ceyda, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 14 ottobre 2025 de La forza di una donna

Il piccolo Bora, senza che venisse visto, ha messo il peluche richiestogli da Doruk nella borsa di Ceyda, in modo tale che lei potesse restituirlo al bambino. In seguito, Jale nota la presenza dell'orsacchiotto in questione nella borsetta della cantante, e convinta che lei lo abbia rubato, va su tutte le furie e gli punta il dito contro, accusandola di essere una ladra. Dunque, la deve licenziare. Scossa dall'accaduto, Ceyda assume un atteggiamento piuttosto strano, di cui Yeliz si rende subito conto ed inizia a preoccuparsi. D'altra parte, la bionda non ha alcuna intenzione di rivelare né a lei e né a qualcun altro che cosa le è successo...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 16:10.