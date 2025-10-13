Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2025: Tra Steffy e Sheila è di nuovo guerra!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Steffy e Sheila continueranno a darsi battaglia e servirà molto tempo perché le due non pensino l’una all’altra con disprezzo. Nella puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, le due donne si ritroveranno una contro l’altra e le cose tra loro potrebbe degenerare da un momento all’altro. A scatenare il tutto sarà la visita di Kelly a Il Giardino e la Forrester, spaventata che sua figlia possa trovarsi di nuovo in pericolo e con lei la loro famiglia. La guerra tra la moglie e la vera madre di Finn prenderà presto una piega drammatica… voleranno schiaffi e qualcuno potrebbe non uscirne vivo. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Steffy non può perdonare Sheila né ora né mai

Steffy ha un conto in sospeso con Sheila e lo avrà per sempre. La ragazza non può dimenticare quello che la donna ha fatto a lei e alla sua famiglia e per questo ogni volta che la rossa prova ad avvicinarsi ai suoi cari o ci finisce per caso vicino, la Forrester va su tutte le furie. E succederà anche nella puntata in onda il 14 ottobre 2025. Steffy correrà a casa di Sheila o meglio di Deacon, per minacciare la Carter e intimarle di stare ben lontana da chiunque abbia a che fare con lei.

Beautiful Anticipazioni 14 ottobre 2025: Steffy minaccia Sheila

Sheila ha cambiato idea e non lascerà Los Angeles. La Carter è molto delusa dal fatto che lo Sharpe non abbia ancora preso una decisione in merito al loro matrimonio e che tentenni ancora moltissimo riguardo a questo argomento per via di Hope ma nonostante questo ha deciso di non lasciarsi vincere dai capricci della Logan e di lottare per il suo amore. Dovrà però vedersela con Steffy, che diversamente dalla sua sorellastra, non si limiterà a dire la sua e a sbattere i piedi. Lei correrà ad affrontare direttamente la sua nemica, dopo averla vista avvicinarsi – un po’ troppo e di nuovo – a sua figlia Kelly. La bambina si è ritrovata a Il Giardino senza volerlo (è stata portata dalla madre di un suo amichetto) e ha riconosciuto la donna che l’ha salvata dall’annegamento, con cui ha voluto fare una piccola fotografia, immediatamente mandata alla sua mamma.

Steffy aggredisce Sheila, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Steffy ha visto la fotografia ed è sbiancata come se avesse visto un fantasma. La ragazza ha deciso di correre immediatamente a casa di Deacon e di dirne quattro alla donna che ha terrorizzato per anni la sua famiglia. Le due antiche rivali si ritroveranno faccia a faccia e si scatenerà un vero e proprio putiferio. La Forrester non riuscirà a trattenersi e finirà per scatenare la sua ira contro Sheila, con cui arriverà alle mani. Saranno Finn e Deacon a fermarle prima che sia troppo tardi. Attenzione a come andranno le cose nelle prossime puntate, in cui – ve lo anticipiamo – ci sarà qualcuno che perderà la vita!

