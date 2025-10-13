TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2025: Tra Steffy e Sheila è di nuovo guerra!
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2025: Tra Steffy e Sheila è di nuovo guerra!

Silvia Farris
5

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2025. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap di Canale5.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 14 ottobre 2025: Tra Steffy e Sheila è di nuovo guerra!

Steffy e Sheila continueranno a darsi battaglia e servirà molto tempo perché le due non pensino l’una all’altra con disprezzo. Nella puntata di Beautiful in onda il 14 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, le due donne si ritroveranno una contro l’altra e le cose tra loro potrebbe degenerare da un momento all’altro. A scatenare il tutto sarà la visita di Kelly a Il Giardino e la Forrester, spaventata che sua figlia possa trovarsi di nuovo in pericolo e con lei la loro famiglia. La guerra tra la moglie e la vera madre di Finn prenderà presto una piega drammaticavoleranno schiaffi e qualcuno potrebbe non uscirne vivo. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Steffy non può perdonare Sheila né ora né mai

Steffy ha un conto in sospeso con Sheila e lo avrà per sempre. La ragazza non può dimenticare quello che la donna ha fatto a lei e alla sua famiglia e per questo ogni volta che la rossa prova ad avvicinarsi ai suoi cari o ci finisce per caso vicino, la Forrester va su tutte le furie. E succederà anche nella puntata in onda il 14 ottobre 2025. Steffy correrà a casa di Sheila o meglio di Deacon, per minacciare la Carter e intimarle di stare ben lontana da chiunque abbia a che fare con lei.

Beautiful Anticipazioni 14 ottobre 2025: Steffy minaccia Sheila

Sheila ha cambiato idea e non lascerà Los Angeles. La Carter è molto delusa dal fatto che lo Sharpe non abbia ancora preso una decisione in merito al loro matrimonio e che tentenni ancora moltissimo riguardo a questo argomento per via di Hope ma nonostante questo ha deciso di non lasciarsi vincere dai capricci della Logan e di lottare per il suo amore. Dovrà però vedersela con Steffy, che diversamente dalla sua sorellastra, non si limiterà a dire la sua e a sbattere i piedi. Lei correrà ad affrontare direttamente la sua nemica, dopo averla vista avvicinarsi – un po’ troppo e di nuovo – a sua figlia Kelly. La bambina si è ritrovata a Il Giardino senza volerlo (è stata portata dalla madre di un suo amichetto) e ha riconosciuto la donna che l’ha salvata dall’annegamento, con cui ha voluto fare una piccola fotografia, immediatamente mandata alla sua mamma.

Steffy aggredisce Sheila, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Steffy ha visto la fotografia ed è sbiancata come se avesse visto un fantasma. La ragazza ha deciso di correre immediatamente a casa di Deacon e di dirne quattro alla donna che ha terrorizzato per anni la sua famiglia. Le due antiche rivali si ritroveranno faccia a faccia e si scatenerà un vero e proprio putiferio. La Forrester non riuscirà a trattenersi e finirà per scatenare la sua ira contro Sheila, con cui arriverà alle mani. Saranno Finn e Deacon a fermarle prima che sia troppo tardi. Attenzione a come andranno le cose nelle prossime puntate, in cui – ve lo anticipiamo – ci sarà qualcuno che perderà la vita!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: è nato Leonardo Maria
news VIP Uomini e Donne, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis: è nato Leonardo Maria
Forbidden Fruit Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yildiz e Kemal si vedono di nascosto!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 14 ottobre 2025: Yildiz e Kemal si vedono di nascosto!
Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 12 ottobre: viva le fragilità di Pierpaolo, tutti pazzi per Achille Lauro
news VIP Amici 25, le pagelle della puntata di domenica 12 ottobre: viva le fragilità di Pierpaolo, tutti pazzi per Achille Lauro
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2025
Uomini e Donne, la mamma di Martina De Ioannon fa un gesto per Gianmarco Steri
news VIP Uomini e Donne, la mamma di Martina De Ioannon fa un gesto per Gianmarco Steri
Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci"
news VIP Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci"
Temptation Island, Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi: ''Manchi come l'aria''
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo torna sui propri passi e scrive a Rosario Guglielmi: ''Manchi come l'aria''
Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge giura vendetta contro Luna ma Katie e Bill lo fermano, ecco perché
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge giura vendetta contro Luna ma Katie e Bill lo fermano, ecco perché
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV