Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025
Anticipazioni TV

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025

Francesca Simone

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 ottobre 2025.

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 ottobre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 ottobre 2025 - Luna non vorrà avere segreti con RJ e penserà di rivelargli quello che è successo. Poppy non sarà d’accordo; avrà talmente paura che sua figlia rovini la sua vita, da consigliarle di non dire nulla al Forrester e stesso consiglio glielo darà Zende, che tenterà di salvare il suo rapporto con il cugino, soprattutto ora che ha scoperto di non avere alcuna chance con la Nozawa, che non ha mai e poi mai avuto intenzione di cedere al suo corteggiamento. Intanto RJ, ancora molto preoccupato per la sua amata, confiderà ai suoi fratelli – Hope e Thomas – di essere felice come non mai... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 6 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 6 ottobre 2025 - anche se lui è sposato con Ender, Alihan e Zeynep non hanno smesso di amarsi. Durante una cena, la tensione esplode: la mora li prende di petto pubblicamente, generando un po' d'imbarazzo. Infatti, benché il loro sia soltanto un matrimonio di facciata, Ender pretende che si mantengano le apparenze; pertanto, sorprendendola insieme all'ex fidanzata, minaccia il marito. A questo punto, Alihan perde completamente le staffe... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 6 al 10 ottobre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 6 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 6 ottobre 2025 - Enver, Hatice, Ceyda e Yeliz cercano di spiegare a Bahar per quale ragione le hanno tenuto nascosto che Sarp è ancora vivo, sperando di riuscire ad ottenere il suo perdono. Tuttavia, la poverina, delusa com'è, non sembra minimamente interessata a starli a sentire... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 6 all'11 ottobre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 6 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 ottobre 2025 - grandi notizie in arrivo per la famiglia di Manuel e Jana. I neosposi sono tornati dalla luna di miele e l’ex cameriera potrà finalmente dire a suo marito una verità che gli nasconde da qualche tempo. Jana riferirà al marchesino di aspettare un bambino e di averlo scoperto prima di convolare a nozze. Per il giovane Lujàn sarà una felicità immensa mentre per Cruz e Don Alonso no. I due saranno alle prese con lo scandalo che si è scatenato contro la loro famiglia e che farà perdere, come purtroppo previsto, un grande affare. Intanto anche Leocadia avrà il suo bel da fare con sua figlia Angela, arrivata alla tenuta... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 5 all'11 ottobre 2025.

