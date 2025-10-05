Beautiful Anticipazioni Puntata del 6 ottobre 2025: Luna vuole confessare tutto ma Poppy dice NO, chi la spunterà?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 6 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

La settimana in compagnia di Beautiful comincia con tanti dubbi. Nella puntata in onda il 6 ottobre 2025, alle ore 13.50 su Canale5, Luna non vorrà avere segreti con RJ e penserà di rivelargli quello che è successo. Poppy non sarà d’accordo; avrà talmente paura che sua figlia rovini la sua vita, da consigliarle di non dire nulla al Forrester e stesso consiglio glielo darà Zende, che tenterà di salvare il suo rapporto con il cugino, soprattutto ora che ha scoperto di non avere alcuna chance con la Nozawa, che non ha mai e poi mai avuto intenzione di cedere al suo corteggiamento. Intanto RJ, ancora molto preoccupato per la sua amata, confiderà ai suoi fratelli – Hope e Thomas – di essere felice come non mai. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Luna vuole dire la verità

Luna è distrutta dal suo errore e aver scoperto che è tutta colpa di sua madre, l’ha fatta infuriare come non mai. Se non fosse stato per la dipendenza di sua madre dalle sue speciali mentine, tutto questo non sarebbe successo. Ma come rimediare ora? Nella mente della ragazza si affolleranno pensieri su pensieri e una sola risposta: RJ deve sapere tutto. Luna si convincerà che il suo innamorato non possa rimanere all’oscuro di quello che è accaduto e sarà pronta ad affrontare la sua ira. La stagista spererà che il suo amato capisca e che riesca ad andare avanti, almeno con lei, ma né Poppy né Zende saranno convinti che questa sia la soluzione più giusta, sicuramente non per loro.

Poppy cerca di fermare Luna, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Poppy si sente in colpa per quello che è successo a Luna ma non ha nessuna intenzione di permettere a sua figlia di mettere entrambe nei guai. Se la stagista dovesse informare RJ di quanto è successo, non solo lei rischierebbe di perdere per sempre il suo amato ma Li potrebbe avere un’arma per cacciarle, per sempre, da Los Angeles. La zia di Finn non può permettere che ciò accada e pregherà la sua bambina di non dire nulla. Tutto questo anche quando Zende si presenterà a casa loro per parlare ancora una volta con Luna e per capire che intenzioni abbia. Poppy urlerà contro il ragazzo accusandolo di essersi approfittato della figlia ma capirà che anche lui non c’entra nulla in questa storia e che si è solo illuso di aver finalmente avuto la chance che aspettava.

Beautiful: RJ sempre più innamorato ma ora è molto preoccupato

Zende pregherà Luna di non dire nulla a RJ, convinto che suo cugino penserà che si sia approfittato della ragazza. Il fatto che la stagista non abbia mai voluto passare la notte con lui, lo spingerà a voler mantenere questo segreto per il bene della famiglia e la giovane Nozawa si troverà stretta in una morsa. Da una parte avrà sua madre e il suo amante involontario e dall’altra ci sarà RJ, che lei sa essere molto preoccupato per lei. Sì perché ogni volta che il ragazzo le ha telefonato, ha sempre risposto in modo sbrigativo ed è quindi chiaro che il figlio di Brooke abbia cominciato a preoccuparsi. E in effetti è proprio così. RJ vorrà capire cosa sia successo alla sua amata ma non potrà esimersi dal raccontare anche ai suoi fratelli Hope e Thomas del periodo magico che sta vivendo. È innamorato e si vede e Thomas lo prenderà in giro dicendogli che per la prima volta la famiglia è contenta e pienamente d’accordo su una storia d’amore di uno dei suoi componenti; è una cosa che sa di miracoloso! RJ ci riderà su ma nel suo cuore continuerà a esserci molto inquietudine e non vedrà l’ora di vedere la sua amata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.