Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 ottobre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:10, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 ottobre 2025 - Luna è vittima di un vero e proprio sabotaggio involontario ma non è la sola, anche Zende sta subendo le conseguenze di questo errore e forse sarà lui a pagarne il prezzo più alto. Il Forrester si sentirà a pezzi. Come è possibile che Luna sia stata convinta di far l’amore con RJ e non con lui? Che cosa succederà ora che la ragazza è così distrutta e pentita di aver avuto una notte d’amore con lui. Il ragazzo sarà molto preoccupato, tanto da scoppiare in lacrime. Sarà suo nonno, senza saperlo, a sostenerlo e a fargli tornare il sorriso, sebbene un po’ tirato... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 3 ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 3 ottobre 2025 - Yildiz non è felice con Halit. L'uomo la tiene sotto stretta sorveglianza, specialmente sul piano economico, e la rimprovera non appena ne ha l'occasione. Inoltre, la bionda nasconde qualcosa: un segreto che potrebbe mettere in discussione tutta la sua vita. Intanto, Zeynep confessa ad Halit quali sono i suoi sospetti su Alihan... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 3 ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 3 ottobre 2025 - Jale, Ceyda, Hatice ed Enver si radunano a casa di Bahar per dirle finalmente che Sarp è vivo. La piccola Nisan è impaziente di svelare tutto alla madre. Intanto, Sarp si accorda con Munir e decide di andare a trovare Bahar per metterla in guardia... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 3 ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 ottobre 2025 - Jana e Manuel saranno protagonisti di una nuova cerimonia di matrimonio. Ma come è possibile che due ragazzi, che sono già sposati, si ritrovino a dichiararsi ancora amore eterno? Il tutto succederà grazie ad Antonio e Nica, i due anziani che hanno soccorso i giovani e hanno impedito che loro passassero la notte in mezzo al bosco e in mezzo ai pericoli che questo posto nasconde... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 28 settembre al 4 ottobre 2025.