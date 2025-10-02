Beautiful Anticipazioni Puntata del 3 ottobre 2025: Zende in lacrime, tutto gli si ritorce contro?

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 3 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Luna è vittima di un vero e proprio sabotaggio involontario ma non è la sola, anche Zende sta subendo le conseguenze di questo errore e forse sarà lui a pagarne il prezzo più alto. Nella puntata di Beautiful in onda il 3 ottobre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester si sentirà a pezzi. Come è possibile che Luna sia stata convinta di far l’amore con RJ e non con lui? Che cosa succederà ora che la ragazza è così distrutta e pentita di aver avuto una notte d’amore con lui. Il ragazzo sarà molto preoccupato, tanto da scoppiare in lacrime. Sarà suo nonno, senza saperlo, a sostenerlo e a fargli tornare il sorriso, sebbene un po’ tirato. Ecco le anticipazioni complete dell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Luna sta per scoprire una verità drammatica

Luna perderà tutto? Dopo la notte d’amore passata, per sbaglio, con Zende, la ragazza è convinta che la sua storia d’amore con RJ sia arrivata al capolinea. La ragazza è certa che il suo innamorato andrà su tutte le furie quando lei gli dirà la verità e sì lo farà, non può tenere questo segreto. Ma la verità che la giovane sta per scoprire è ancora più drammatica del previsto. Sì perché Poppy, dopo il suo racconto, ha capito perfettamente cosa è successo a sua figlia ed è molto spaventata, soprattutto perché la colpa - alla fine - è la sua. Come dirle che le mentine che ha mangiato in realtà erano droghe? Le Nozawa, entrambe, dovranno affrontare tutto questo.

Beautiful Anticipazioni 3 ottobre 2025: Zende in lacrime!

Luna non è la sola vittima delle mentine di Poppy. Purtroppo anche Zende è finito in una situazione terribile. Non solo ha tradito suo cugino ma ha pure scoperto che Luna non ha mai voluto passare la notte con lui. Insomma, si è ritrovato in una situazione davvero terribile, tanto da farlo scoppiare in lacrime. Eric arriverà a casa sua e lo troverà molto triste. Il patriarca capirà che il suo nipotino ha bisogno di un incoraggiamento e tesserà le lodi del giovane, spronandolo a continuare così. Zende sarà molto felice di avere il suo nonnino accanto e di sapere che lui lo stima così tanto e si lascerà scappare di essersi innamorato… ma senza dire di chi.

RJ in ansia per Luna, ecco cosa succede nella puntata di Beautiful

Luna non è riuscita a parlare con RJ e ha liquidato il ragazzo con una telefonata molto sbrigativa, che ha messo in allarme il Forrester. Il ragazzo è rimasto molto perplesso e spaventato. Cosa è successo a Luna? Perché era così agitata? Sarà vero che sta male e che non ha avuto voglia di parlargli per questo? RJ sarà molto dubbioso in merito e lo confiderà a sua madre, alla quale rivelerà di essere molto felice di avere accanto Luna e di essere, per la prima volta, sicuro della scelta fatta e certo di potersi fidare di lei. Il giovane rampollo di Ridge non sa ancora che sta per ricevere una doccia gelata.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 settembre al 4 ottobre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.