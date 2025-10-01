Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° ottobre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° ottobre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:40, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° ottobre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° ottobre 2025 - per Luna tutto si è complicato e probabilmente non sarà semplice riparare i danni. La stagista cercherà di capire come sia finita nella casa di Zende ma soprattutto nel suo letto. La giovane sarà molto turbata anche perché tutto questo mette a rischio la sua relazione con RJ. Di contro, Zende cercherà di calmarla e le dirà di non aver abusato di lei e di essere stato convinto che volesse lui. Il giovane avrà il terrore di finire nei guai… sarà così? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 1° ottobre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 1° ottobre 2025 - Yildiz va a far visita a Zeynep nel suo nuovo ufficio. Quando escono insieme, le sorelle notano Lila che afferma di essere lì per incontrare suo zio Alihan, anche se in realtà vuole parlare con Emir. La ragazza informa quest'ultimo del fatto che Zerrin li ha invitati a cena. Visto che hanno raccontato tante frottole, capiscono di aver bisogno di un aiuto esterno. Successivamente, Yildiz chiama Kemal, temendo che lui possa avercela con lei... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 1° ottobre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 1° ottobre 2025 - Munir sta allertando Sarp: Nezir ha messo sotto stretta sorveglianza l'edificio in cui vivono Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk, perché il suo obiettivo è quello di coglierlo sul fatto, se lui decidesse di andare a trovarli. Allora, si raccomanda di stare alla larga dalla prima moglie... ma Sarp gli darà ascolto? Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 1° ottobre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° ottobre 2025 - l’articolo scandalistico sul matrimonio di Manuel e Jana ha fatto scaldare gli animi alla tenuta. Cruz e Don Alonso continueranno la loro discussione nella loro camera da letto e i toni saranno molto accesi. La marchesa rimprovererà il marito per averla ripresa davanti a tutti e sarà veramente furiosa con lui. Il nobile cercherà di giustificarsi, preoccupato della situazione che si è creata in famiglia e che presto lo porterà a fare i conti con una grave crisi economica... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

