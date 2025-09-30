Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° ottobre 2025: Luna distrutta dal suo errore, Zende si difende!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 1° ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap di Canale5.

Per Luna tutto si è complicato e probabilmente non sarà semplice riparare i danni. Nella puntata di Beautiful in onda il 1° ottobre 2025, alle ore 13.55 su Canale5, la stagista cercherà di capire come sia finita nella casa di Zende ma soprattutto nel suo letto. La giovane sarà molto turbata anche perché tutto questo mette a rischio la sua relazione con RJ. Di contro, Zende cercherà di calmarla e le dirà di non aver abusato di lei e di essere stato convinto che volesse lui. Il giovane avrà il terrore di finire nei guai… sarà così? Ecco nel dettaglio cosa vedremo nella puntata della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Luna drogata da Poppy?

Li è arrivata a casa di Poppy per continuare un discorso che ormai dura da tempo tra le sorelle Nozawa. La madre di Finn è convinta che sua sorella sia una drogata e che abbia rovinato non solo la sua vita ma anche quella di Luna, che è stata costretta a cambiare troppo spesso posti in cui vivere e non sa nemmeno chi è suo padre. Insomma la dottoressa è delusa dalla sorella minore e vorrebbe che sparisse dalla circolazione. In effetti Poppy fa davvero uso di droghe e le mentine che porta sempre con sé non sono caramelle. E sono proprio quelle che Luna ha preso e portato con sé alla festa di Eric.

Beautiful Anticipazioni 1° ottobre 2025: Luna è sconvolta, non sa come rimediare

RJ è convinto che Luna sia il suo destino ma potrebbe sbagliarsi di grosso. La ragazza ha appena commesso un errore che potrebbe costargli tutto, sia la sua relazione che la sua presenza alla Forrester. Dopo essersi svegliata accanto a Zende, Luna ha capito di averci fatto sesso e di essere stata convinta, per tutta la notte, di essere con RJ. La Nozawa è scattata in piedi, sconvolta da quanto successo con il Forrester sorpreso e confuso quanto lei. Il figlio di Kristen era infatti certo che la bellissima Luna avesse deciso di raggiungerlo a casa sua e che volesse davvero passare una serata travolgente con lui… ma evidentemente si sbagliava.

Zende si difende, non ha abusato di Luna. Ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Zende è sconvolto da quanto successo quasi quanto Luna. Il ragazzo cercherà di calmare la giovane ma soprattutto la pregherà di non dire nulla a nessuno, soprattutto non a RJ. Il Forrester si difenderà sostenendo di non aver abusato di lei e di essere stato convinto che volesse anche lei la sua stessa cosa. Del resto è stata Luna ad arrivare a casa sua e non si è manco accorto che fosse così confusa. La rincuorerà dicendo di aver usato tutte le precauzioni del caso e di essere molto deluso da quanto sta scoprendo.

Luna non riuscirà a calmarsi; si sentirà in colpa per aver tradito RJ ma soprattutto si interrogherà su come possa essere successa una cosa simile. Sì ha bevuto, ricorda di aver preso due bicchieri di champagne, ma di non aver esagerato. Cosa è successo, perché questo effetto assurdo? Lo scoprirà molto presto, quando avrà un confronto con sua madre, che capirà che la sua bambina ha assunto le sue mentine speciali.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.