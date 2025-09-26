Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:00, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 settembre 2025 - Eric ha fatto la mossa che Donna non si aspettava. La Logan si è ritrovata fidanzata e da un momento all’altro pure sposata. Il patriarca vorrà sposare la sua amata all’istante e le farà capire di aver preparato tutto senza che lei ne sapesse nulla. Donna rimarrà senza parole, accetterà ovviamente di sposare il suo orsetto di miele e la cerimonia verrà officiata da Carter, felice come non mai di unire una coppia che ha dimostrato di amarsi nonostante tutto e tutti... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 26 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 26 settembre 2025 - Erim invita a casa i suoi nuovi amici; Yildiz, irritata dal loro comportamento insolente, li caccia. Il figliastro s'innervosisce. Intanto, Dundar si presenta alla Falcon Airlines con alcune auto per scusarsi con Zeynep. Alihan si accorge che l'uomo è armato. Il moro interviene e la sua ex lo rimette al suo posto. Ender, invece, rilascia un'intervista che turberà ancora di più la povera Zeynep... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 26 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 26 settembre 2025 - Bahar è tornata a casa. La piccola Nisan non vede l'ora di raccontarle di aver rivisto Sarp, però Enver ed Hatice le chiedono di continuare a mantenere il segreto. Intanto, Yusuf sta discutendo con Arif: secondo il padre, Bahar e tutti gli altri lo hanno sempre e solo sfruttato. Il barista, di tutta risposta, gli rivela che ha regalato all'amata l'anello appartenuto alla madre per farle la proposta... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 26 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 settembre 2025 - Santos sarà sconvolto dalla verità che Pia gli confesserà su sua madre. Il valletto sarà travolto da una dura realtà, su cui dovrà ragionare. Non sarà facile credere che sua madre, che lui non ricorda, sia scappata e lo abbia abbandonato. Intanto Catalina continuerà a pensare di lasciare la tenuta ma un intoppo la costringerà a rivedere i suoi piani completamente... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

