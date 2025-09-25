Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 settembre 2025: Donna ed Eric finalmente sposi!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 26 settembre 2025. Ecco la trama completa dell'episodio della Soap di Canale5.

Eric ha fatto la mossa che Donna non si aspettava. La Logan si è ritrovata fidanzata e da un momento all’altro pure sposata. Sì perché nella puntata di Beautiful in onda il 26 settembre 2025, alle ore 14.00 su Canale5, il patriarca vorrà sposare la sua amata all’istante e le farà capire di aver preparato tutto senza che lei ne sapesse nulla. Donna rimarrà senza parole, accetterà ovviamente di sposare il suo orsetto di miele e la cerimonia verrà officiata da Carter, felice come non mai di unire una coppia che ha dimostrato di amarsi nonostante tutto e tutti. Ma ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Beautiful: Eric stupisce Donna

Eric ha organizzato una festa per brindare alla sua guarigione ma anche per celebrare un momento importante che desidera realizzare da tempo: la sua unione ufficiale con Donna. Il patriarca ha organizzato tutto senza dire nulla alla sua compagna. Le ha fatto indossare un abito bianco della collezione della Forrester Creations e si è messo d’accordo con Ridge e Carter, affinché quest’ultimo officiasse il loro matrimonio. Durante la serata, il Forrester si è inginocchiato davanti alla sua bella, con un anello in mano, chiedendole di diventare sua moglie e di continuare la loro vita così, come sempre insieme.

Beautiful Anticipazioni 26 settembre 2025: Donna accetta di sposare Eric e…

Donna è rimasta senza parole e ha ovviamente accettato la proposta. Non si sarebbe però mai immaginata che il suo amato volesse procedere alle nozze proprio in quell’istante. Si renderà conto che tutto era preparato ad hoc per lei. Indossa il vestito giusto, ci sono le sue sorelle e Carter è pronto a officiare ma soprattutto sono nel luogo dove avvengono tutte le magie per i Forrester, ovvero il grande salone della villa. Insomma Donna si troverà a festeggiare non solo la guarigione di Eric ma anche il suo matrimonio e sarà felicissima.

Beautiful: Donna ed Eric marito e moglie

Carter si metterà davanti ai due felicissimo di officiare l’unione di una coppia che si ama e che ha dimostrato di amarsi da sempre. Zende farà partire la marcia nuziale dal suo cellulare e il Walton comincerà con la formula di rito per rendere Eric Forrester e Donna Logan ufficialmente marito e moglie. Tutto questo davanti agli occhi commossi di Brooke e Katie, felici per la loro sorellina, che sta realizzando il sogno di una vita e si sta unendo per sempre e ufficialmente all’uomo che ha sempre amato nonostante tutto e tutti.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.