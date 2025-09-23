Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 16:00, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 settembre 2025 - Eric è pronto a festeggiare e non cambierà idea. Il Forrester continuerà a organizzare la serata speciale a Villa Forrester, a cui vorrà che tutti partecipino, esattamente come per la sua festa d’addio. Ridge e Carter tenteranno di farlo desistere da questo intento ma non riusciranno in nessun modo a farlo tornare indietro sui suoi passi. Il patriarca ringrazierà tutti i suoi cari per l’affetto che gli hanno dimostrato soprattutto in questi mesi e prometterà loro di non tenerli mai più all’oscuro della sua salute. Il designer spenderà parole d’amore per tutti e rivelerà di essere molto fiero della sua famiglia. Nel mentre RJ cercherà di chiarire con Zende; i due cugini riusciranno a fare pace? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 23 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 23 settembre 2025 - Zeynep è diventata la co-direttrice della Falcon Airlines, e sta prendendo possesso del suo nuovo ufficio. Intanto, Zerrin, ancora scossa, si sta aprendo con Halit, confidandogli di aver avuta una sconvolgente lite con Alihan; poi, però, gli assicura anche che non gli ha creduto. Hakan, invece, sta confessando a Zeynep che Irem ha deciso di mettere un lasciarlo... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 23 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 23 settembre 2025 - Sarp vorrebbe rivedere Bahar, così si reca in ospedale; qui, però, ad attenderlo c'è Ceyda, la quale glielo impedisce. Intanto, i tirapiedi di Nezir sono sempre più vicini all'abitazione dell'uomo e di Piril. Giunto alla casa sul lago, Sarp scopre che le guardie del corpo della moglie sono state uccise. Non trovando Piril ed i figlioletti, lui teme che loro siano stati rapiti da Azmi. In realtà, la donna è scappata e si sta dirigendo da Sirin... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 23 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 settembre 2025 - la confessione di Petra ha scatenato il caos e per Santos e suo padre niente sarà più lo stesso. Sarà sempre più chiaro che Don Ricardo rischierà di perdere per sempre suo figlio. Il maggiordomo giurerà al ragazzo di aver agito solo per il suo bene ma anni di bugie impediranno al giovane di credergli. Come può infatti dare credito alle parole di una persona che gli ha nascosto che sua madre era viva e vegeta? Potrà davvero credere che tutto sia stato fatto per preservare la sua serenità e non per nascondere segreti di qualche altro tipo? Per Santos sarà molto difficile perdonare suo padre... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

