Beautiful Anticipazioni Puntata del 23 settembre 2025: Eric non cambia idea, deve farlo e subito!

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 settembre 2025 su Canale5 vedremo Eric pronto a festeggiare mentre RJ tenterà di fare pace con Zende ma... Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Eric è pronto a festeggiare e non cambierà idea. Nella puntata di Beautiful in onda il 23 settembre 2025, alle ore 13.50 su Canale5, il Forrester continuerà a organizzare la serata speciale a Villa Forrester, a cui vorrà che tutti partecipino, esattamente come per la sua festa d’addio. Ridge e Carter tenteranno di farlo desistere da questo intento ma non riusciranno in nessun modo a farlo tornare indietro sui suoi passi. Il patriarca ringrazierà tutti i suoi cari per l’affetto che gli hanno dimostrato soprattutto in questi mesi e prometterà loro di non tenerli mai più all’oscuro della sua salute. Il designer spenderà parole d’amore per tutti e rivelerà di essere molto fiero della sua famiglia. Nel mentre RJ cercherà di chiarire con Zende; i due cugini riusciranno a fare pace?

Beautiful Anticipazioni: Eric vuole festeggiare la vita

Eric vuole festeggiare e stavolta la vita. Il patriarca ha saputo che la salute è in netto miglioramento e che presto non avrà più bisogno dei farmaci. Finn è riuscito a curarlo e tutti sono grati al dottore. Il Forrester vuole onorare questo momento e ha organizzato una nuova festa a Villa Forrester, a cui tutti sono invitati. Il designer non vedrà l’ora di brindare con Donna accanto a lui e con tutte le persone che ama davanti. Ridge, Brooke, Carter e Katie saranno però perplessi. Avranno paura che Eric si sforzi troppo.

Beautiful Anticipazioni 23 settembre 2025: Ridge e Carter tentano di fermare Eric ma…

Ridge e Carter – insieme a Katie e Brooke – arriveranno tra i primi a Villa Forrester. I due cercheranno di convincere il patriarca a non sforzarsi troppo e a salvaguardarsi ma Eric continuerà a sostenere di aver bisogno di festeggiare insieme a tutta la sua famiglia, di cui è molto fiero. Il designer sottolineerà quanto sia contento di aver ricevuto così tanto amore da tutti e prometterà di non dire più bugie soprattutto sulla sua salute.

RJ cerca di fare pace con Zende, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

A Villa Forrester arriveranno anche RJ e Zende. I due si ritroveranno faccia a faccia dopo il loro incontro nella casa sulla spiaggia e il figlio di Ridge cercherà di fare pace con suo cugino. RJ confesserà di provare grande stima per il suo cuginetto e di considerarlo un grande stilista. Peccato però che Zende non riuscirà ad accogliere queste parole come dovrebbe e continuerà a provare per il “bimbo d’oro” una grande gelosia, soprattutto perché è riuscito a conquistare una donna come Luna, di cui anche lui si è invaghito.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.