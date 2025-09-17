TGCom24
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025

Francesca Simone

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 settembre 2025.

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 settembre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 settembre 2025 - la decisione di Thomas di sposare Hope comincerà a fare il giro della Forrester Creations e arriverà alle orecchie di Steffy. La Forrester passerà dei momenti di tranquillità con suo marito ma il tête-à-tête tra loro verrà interrotto da Ridge. Lo stilista rivelerà alla figlia di aver scoperto che Thomas ha chiesto alla Logan di diventare sua moglie e le confesserà pure di essere felice di questa novità ma anche di essere fiducioso che stavolta le cose possano andare bene. Ma la giovane non sarà per nulla d’accordo con suo padre... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 17 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 17 settembre 2025 - Yildiz chiede aiuto a Kemal affinché Aysel possa essere riassunta quanto prima. Intanto, Alihan sta trascurando Zeynep; quest'ultima, però, teme che il suo futuro sposo sia distratto da qualcosa che va al di là dei suoi impegni lavorativi. Zerrin, invece, incontra Lila ed Emir in ufficio, e la figlia le presenta il giovane come il suo fidanzato. Emir, sentendosi in difficoltà, si vede costretto a mentire... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 15 al 19 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 17 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 17 settembre 2025 - Yeliz mettere al corrente Enver ed Hatice del ritorno di Sarp. Allora, i due si servono dell'auto della ragazza per far uscire di casa Nisan e Doruk senza che lui se ne renda conto. Intanto, Arif, aggiornato sulla novità, sembra molto arrabbiato, tanto che Enver deve intervenire per tranquillizzarlo. Dopodiché, Sarp, disperato, bussa alla porta del sarto; Arif lo caccia, dicendogli che Enver ed Hatice non sono in casa. Tuttavia, quando vede in che condizioni è suo genero, il sarto decide di raggiungerlo... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 17 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 settembre 2025 - Cruz è una furia ora più che mai. Il matrimonio tra Jana e Manuel la sta disturbando. Vedremo la marchesa determinata più che mai a frenare i due ragazzi ma soprattutto a impedire alla sua futura nuora di invitare i suoi amici domestici alla cerimonia. La marchesa non sopporta che suo figlio si sia innamorato di una popolana e che abbia persino deciso di sposarla, nonostante il parere contrario della sua famiglia. Ma quel che è peggio e che la ragazza in questione ha deciso di non abbassare la testa davanti a lei e ha trovato un modo per tenerla in parte sotto scacco. Questo però non le impedirà di averla vinta almeno in una questione per lei di vitale importanza ovvero l’assenza di persone a lei non gradite alle nozze del suo erede. Riuscirà ad averla vinta? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 settembre 2025.

Guida TV