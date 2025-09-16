Forbidden Fruit Anticipazioni 17 settembre 2025: Yildiz, in grossi guai, chiede aiuto a Kemal. Ecco perché

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 17 settembre 2025 su Canale 5: Yildiz ha urgente bisogno di una mano...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono spiazzanti. Nell'episodio in onda il 17 settembre 2025 alle 14:10, Yildiz chiede aiuto a Kemal affinché Aysel possa essere riassunta quanto prima. Intanto, Alihan sta trascurando Zeynep; quest'ultima, però, teme che il suo futuro sposo sia distratto da qualcosa che va al di là dei suoi impegni lavorativi. Zerrin, invece, incontra Lila ed Emir in ufficio, e la figlia le presenta il giovane come il suo fidanzato. Emir, sentendosi in difficoltà, si vede costretto a mentire...

Forbidden Fruit: Yildiz chiede aiuto a Kemal...

Halit ha fatto valutare i gioielli di Yildiz, e così ha scoperto che c'erano due falsi. Determinato a scoprire che cosa fosse accaduto, l'uomo ha controllato i filmati delle videocamere di sorveglianza, ma è venuto a sapere che qualcuno aveva manomesso il sistema. Secondo il tecnico consultato, il responsabile era stato certamente aiutato da qualcuno del personale; allora, Halit ha licenziato in tronco domestici e guardie. Aysel, furiosa, si è scagliata contro la bionda, minacciandola di smascherarla con il marito. Yildiz, sentendosi con le spalle al muro, sta chiedendo a Kemal di aiutarla a far riassumere la cameriera...

Zeynep sospettosa... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alihan si sta comportando in modo piuttosto strano da un po' di tempo a questa parte. Il moro sembra molto concentrato sul suo lavoro, tanto che sta trascurando Zeynep. Quest'ultima, che ha già notato che c'è qualcosa che non va in Alihan, diventa sempre più sospettosa. Zeynep sta iniziando a pensare che, forse, sotto ci sia ben altro, qualcosa che va al di là dei suoi impegni professionali. In effetti, la giovane non si sbaglia. Il ragazzo non fa altro che rimuginare su ciò che ha da poco scoperto, e al contempo su quali sarà la sua prossima mossa...

Lila presenta Emir a Zerrin, nelle Anticipazioni della puntata del 17 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Zerrin si reca in ufficio, dove s'imbatte per puro caso in Lila, che, però, non è sola. La donna resta molto sorpresa nel momento in cui la figlia le presenta il giovane al suo fianco come il suo nuovo fidanzato. Emir, preso alla sprovvista, nel tentativo di non sfigurare davanti a Zerrin, decide d'improvvisare. Il ragazzo, con il prezioso sostegno di Caner, racconta alla sorella di Alihan di essere l'erede di una famiglia prestigiosa, e, come se non bastasse, il dirigente della società di suo fratello... Come reagirà Zerrin a questo punto?

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.