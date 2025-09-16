Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 settembre 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 settembre 2025 - RJ non vede l’ora di potersi gustare una serata romantica e in pieno relax con Luna. Il giovane partirà all’attacco, desideroso di rendere felice la sua compagna. Peccato però che il momento di intimità tanto voluto dal Forrester stia per trasformarsi in imbarazzo, di nuovo. Sì perché Zende verrà a scoprire da Charlie della nuova casa del suo cuginetto e intuendo le sue intenzioni penserà bene di bussare alla sua porta con una scusa e di interrompere qualunque cosa stia facendo. Intanto Hope e Thomas, dopo essersi chiariti ulteriormente, si lasceranno andare alla passione... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 16 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 16 settembre 2025 - Ender e Caner ricevono una busta anonima in cui ci sono delle informazioni compromettenti sul passato di Yildiz. Intanto, quest'ultima abortisce. Yildiz ha perso il bambino, ed è arrabbiata con Halit per aver mandato via di casa Asuman. In seguito, Halit fa valutare i gioielli di Yildiz e scopre che ci sono due falsi. In più, viene a sapere che il sistema di videosorveglianza è stato manomesso. Secondo il tecnico, il responsabile è stato aiutato da qualcuno del personale; allora l'imprenditore licenzia domestici e guardie, tra cui Aysel, che non la prende molto bene... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 16 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 16 settembre 2025 - Sarp è ancora turbato dalla conversazione che ha avuto con Enver, così torna da lui; Yeliz, però, lo intercetta e depista. Poco dopo, il ragazzo s'imbatte di nuovo nel piccolo Doruk. Sconvolto dall'incontro, Sarp si reca al cimitero per riesumare le tombe di Bahar e dei figlioletti, scoprendo un altro corpo. Allora realizza che la sua famiglia è ancora viva. Parallelamente, Suat invita a cena Yesim, la quale insinua dei dubbi sulle reali condizioni di Nezir. L'uomo, furibondo, manda via Piril ed i bambini. Per finire, Suat viene raggiunto dal genero, che sembra fuori di sé... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 16 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 settembre 2025 - Jana ha deciso di non avere più paura di Cruz e questo la sta portando a scontrarsi apertamente con la marchesa. La ragazza sfiderà la futura suocera e rivelerà di voler invitare i suoi amici - i domestici - alle nozze. La marchesa non ha alcuna intenzione di mischiare la sua famiglia con la servitù e, se fosse per lei, Jana tornerebbe a fare la sguattera e non sposerebbe suo figlio; per questo motivo si opporrà con tutte le forze al fatto che al matrimonio del suo erede presenzino camerieri e valletti. Ma Jana non le permetterà di averla vinta, non stavolta. La giovane lotterà con tutte le forze per avere ciò che desidera, è una promessa... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

