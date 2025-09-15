Forbidden Fruit Anticipazioni 16 settembre 2025: Yildiz ha perso il suo bambino...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 16 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Yildiz scopre che il cuore del bambino che porta in grembo ha smesso di battere...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 16 settembre 2025 alle 14:10, Ender e Caner ricevono una busta anonima in cui ci sono delle informazioni compromettenti sul passato di Yildiz. Intanto, quest'ultima abortisce. Yildiz ha perso il bambino, ed è arrabbiata con Halit per aver mandato via di casa Asuman. In seguito, Halit fa valutare i gioielli di Yildiz e scopre che ci sono due falsi. In più, viene a sapere che il sistema di videosorveglianza è stato manomesso. Secondo il tecnico, il responsabile è stato aiutato da qualcuno del personale; allora l'imprenditore licenzia domestici e guardie, tra cui Aysel, che non la prende molto bene...

Forbidden Fruit: Ender riceve un pacco anonimo...

Ender e Caner stanno per imbattersi in qualcosa che ridesterà la loro attenzione, e soprattutto li spingerà a farsi più di una domanda. I due ricevono in forma anonima un pacco contenente del materiale a dir poco compromettente in merito al passato di Yildiz. Si tratta di "un'arma" degna di nota di cui Ender potrebbe servirsi per combattere la sua guerra contro la rivale in amore e l'ex marito. Tuttavia, prima di utilizzarla, la mora vorrebbe riuscire a scoprire chi sia il mittente della busta; allora, si mette subito ad indagare...

Yildiz abortisce... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz era felice di essere incinta, ma, purtroppo, questa contentezza è durata poco: ha appena scoperto di aver perduto il bambino che portava in grembo. A seguito dell'aborto spontaneo, si è dovuta sottoporre ad un intervento di raschiamento. la giovane, che non ha voluto dire niente al riguardo ad Halit, ce l'ha anche con quest'ultimo per aver messo alla porta Asuman. Halit, che non ne poteva più di dover vivere sotto lo stesso tetto con la suocera, ha pensato bene di sbatterla fuori. Yildiz si sente terribilmente sola, e vulnerabile. Il marito, notando quanto sia giù di corda, capisce di dover intervenire...

Aysel minaccia Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 16 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Per rimediare al suo errore, Halit promette a Yildiz che acquisterà un bell'appartamento nell'elegante quartiere di Bodrum per Asuman. In un secondo momento, l'uomo fa valutare i suoi gioielli, ed il perito gli comunica che ci sono due falsi. Determinato a scoprire chi sia il ladro, Halit controlla i filmati delle videocamere di sorveglianza, ma scopre con grande sorpresa che il sistema è stato manomesso. Secondo il tecnico che ha contattato, il responsabile è stato aiutato da uno dei membri del personale; e lui, furioso per l'affronto subito, licenzia in tronco i domestici e le guardie. Aysel, indignata, se la prende con la bionda per il suo licenziamento e la minaccia di smascherarla con Halit!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 15 al 19 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.