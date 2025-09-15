TGCom24
Anticipazioni TV

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2025

Francesca Simone
6

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 settembre 2025.

Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2025

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 settembre 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15:30, incontreremo la coraggiosa Bahar. Per finire, alle 19.40 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 settembre 2025 - Ridge e Brooke sono preoccupati per Thomas e Hope, e sarà piuttosto evidente che i due la vedono in maniera molto diversa. La Logan continuerà a sostenere che sua figlia debba allontanarsi dal giovane stilista e che si sia avvicinata a lui solo per dimenticare Liam. Il Forrester invece sarà più che mai convinto che i due ragazzi possano essere felici l’uno con l’altra e inviterà la sua compagna a non mettersi in mezzo. Riuscirà a convincerla? Intanto Hope ribadirà a Thomas di essere molto felice del loro rapporto ma di non pensare ancora al matrimonio... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 14 al 20 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 15 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 15 settembre 2025 - Asuman ha deciso di tornare a Bursa perché la convivenza con Halit è intollerabile. Yildiz la accompagna in stazione, ma lungo il tragitto finge di sentirsi male e si fa portare in ospedale. Intanto, Alihan è nervoso, ed il suo atteggiamento inizia ad insospettire Zeynep. Hakan, invece, invita Irem a bere un caffè; purtroppo, l'appuntamento non andrà come sperato. Nel frattempo, Zehra e Kemal sono sempre più vicini, tanto che lei arriva a fargli una confidenza importante... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 15 al 19 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 15 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 15 settembre 2025 - Arif, dopo averle confessato il suo amore, bacia Bahar. Lei gli promette che lotterà fino alla fine per lui e per i figlioletti. Intanto, Nisan e Doruk, destabilizzati dall'assenza di Bahar, litigano piuttosto animatamente. Arif, rientrato dall'ospedale, riuscirà a riportare la pace in casa. Tuttavia, la tensione torna alta quando Jale chiama Hatice per darle una brutta notizia... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 20 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 15 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 settembre 2025 - Manuel non può più aspettare e informerà tutti di volersi sposare entro pochi giorni. L’allontanamento, sebbene temporaneo da Jana, ha fatto capire al ragazzo che non c’è più tempo da perdere e che lui e la sua innamorata devono diventare al più presto marito e moglie. Per questo motivo niente di quello che gli diranno i suoi genitori, ancora piuttosto perplessi e spaventati per queste nozze che non accettano, gli farà cambiare idea. Cruz ovviamente sarà pronta a dare delle nuove zampate per impedire un evento che potrebbe mettere la sua famiglia davvero in grande difficoltà... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 settembre 2025.

