La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Manuel fissa la data delle nozze, Cruz è disgustata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 15 settembre 2025 su Rete4. Nell'episodio della Soap vedremo Manuel deciso a non perdere più tempo. Lui e Jana si sposeranno presto e Cruz non potrà impedirlo!

Manuel non può più aspettare e nella puntata de La Promessa in onda il 15 settembre 2025, alle ore 19:50 su Rete4, il marchesino informerà tutti di volersi sposare entro pochi giorni. L’allontanamento, sebbene temporaneo da Jana, ha fatto capire al ragazzo che non c’è più tempo da perdere e che lui e la sua innamorata devono diventare al più presto marito e moglie. Per questo motivo niente di quello che gli diranno i suoi genitori, ancora piuttosto perplessi e spaventati per queste nozze che non accettano, gli farà cambiare idea. Cruz ovviamente sarà pronta a dare delle nuove zampate per impedire un evento che potrebbe mettere la sua famiglia davvero in grande difficoltà. Ecco nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

La Promessa Anticipazioni 15 settembre 2025: Jana non si farà più spaventare da Cruz

Cruz ha dato il tormento a Jana affinché lei lasciasse la tenuta e suo figlio, annullando così - di fatto - il loro matrimonio. La marchesa è quasi riuscita nel suo intento, ma ha capito - suo malgrado - di aver trovato pane per i suoi denti. Sì, perché l'ex cameriera non solo ha deciso di tornare alla tenuta, dopo essere sfuggita per qualche tempo ma è anche determinata a non farsi mai più mettere i piedi in testa. Jana è venuta a sapere che la marchesa non ha mai spedito gli inviti per le nozze e ha ovviamente compreso che ha assunto la signora Ros per metterla in difficoltà. Forte di queste scoperte la giovane ha messo in chiaro a sua suocera di non avere più alcuna paura di lei e di essere pronta a tutto pur di non farsi mai più mettere da parte. Una dichiarazione di guerra in piena regola, con la specifica richiesta da parte della futura sposa, di continuare a frequentare i suoi amici domestici, nonostante il nuovo ruolo che sta per ricoprire.

Manuel non può più aspettare, si sposerà presto! Ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel ha tremato e ha avuto paura di aver perso per sempre Jana. La ragazza però è tornata a casa con un nuovo stato d’animo, come abbiamo detto, ed è più che mai determinata a sposare il suo innamorato e pure lui non vede l’ora che arrivi questo momento. Ma il periodo trascorso separati ha dato al marchesino la certezza di non poter più aspettare. Più va avanti la questione, più rischia che i suoi genitori possano mettergli i bastoni tra le ruote. Per questo motivo, Manuel informerà tutti di aver deciso di fissare la data del matrimonio e di avere intenzione di sposarsi entro pochi giorni. Il ragazzo dichiarerà di non avere alcuna intenzione di sentire le lamentele della sua famiglia e farà capire a ogni membro la promessa che nessuno gli farà cambiare idea, non ora e mai!

La Promessa: Cruz non molla la presa

Cruz non è per niente contenta così come non lo è suo marito, delle nozze di suo figlio con una donna qualunque. Per salvaguardare l’eredità della loro famiglia ma soprattutto per non essere additati dagli altri nobili e quindi per non finire nello scandalo, i due marchesi avrebbero desiderato che il loro rampollo contraesse matrimonio con una nobile che portasse in casa la sua dote. La scelta di Manuel è stata molto diversa, è stata fatta con il cuore almeno stavolta, dopo il terribile rapporto con la povera Jimena. L’erede dei Lujàn vuole sposarsi al più presto ma sua madre non lo lascerà in pace e continuerà a volergli mettere i bastoni tra le ruote. E la marchesa farà esattamente così prima del grande giorno che tutti i fan de La Promessa stanno aspettando da tempo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 settembre 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica nell'access prime time di Rete 4.