Forbidden Fruit Anticipazioni 15 settembre 2025: Zeynep sospetta di Alihan. Che cosa le nasconde?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 15 settembre 2025 su Canale 5: Lo strano atteggiamento di Alihan sta facendo insospettire Zeynep...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 15 settembre 2025 alle 14:10, Asuman ha deciso di tornare a Bursa perché la convivenza con Halit è intollerabile. Yildiz la accompagna in stazione, ma lungo il tragitto finge di sentirsi male e si fa portare in ospedale. Intanto, Alihan è nervoso, ed il suo atteggiamento inizia ad insospettire Zeynep. Hakan, invece, invita Irem a bere un caffè; purtroppo, l'appuntamento non andrà come sperato. Nel frattempo, Zehra e Kemal sono sempre più vicini, tanto che lei arriva a fargli una confidenza importante...

Forbidden Fruit: Yildiz finge un malore...

Entrata a conoscenza della gravidanza di Yildiz, Asuman l'ha raggiunta per poterle stare accanto ed aiutarla in questa fase della sua vita tanto bella quanto delicata. Tuttavia, la convivenza con Halit non è per niente facile per la donna. Per questo motivo, Asuman decide di ripartire immediatamente per Bursa. La bionda, che non è affatto d'accordo con la sua scelta, la sta accompagnando in stazione, quando finge di sentirsi molto male e chiede di andare subito in ospedale. Il suo piano, almeno per momento, sembra funzionare...

Zeynep sospetta di Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alihan è un fascio di nervi. Il moro, dopo che Zeynep ha accettato la sua proposta di matrimonio, era molto più sereno; ora, però, le cose sono drasticamente cambiate, tanto che la futura sposa se ne rende subito conto. Zeynep si accorge che Alihan ha iniziato a comportarsi in modo piuttosto strano, e lei, di tutta risposta, sta cominciando a farsi qualche domanda in merito. Zeynep ha il forte sospetto che l'amato ed il suo amico Hakan stiano nascondendo qualcosa, o meglio un segreto che riguarda direttamente Halit...

Zehra si apre con Kemal, nelle Anticipazioni della puntata del 15 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Non appena si sono visti, Hakan ed Irem si sono piaciuti. Per questa ragione, adesso lui le sta chiedendo di andare a bere un caffè insieme. Purtroppo, però, questo appuntamento non andrà come previsto né tantomeno come sperato. Forse, i due non sono compatibili come credevano. D'altro canto, Zehra e Kemal sono sempre più in sintonia. La figlia di Halit e l'ex marito di Yildiz trascorrono parecchio tempo insieme, tanto che ormai lei sente di potersi fidare ciecamente dii lui; così, Zehra si apre e gli confida che il suo rapporto con il padre non è dei migliori...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 15 al 19 settembre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.