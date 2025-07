Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 luglio 2025 - Thomas è convinto che tra lui e Hope sia arrivato il momento di passare al sodo. Il Forrester si farà avanti con la Logan e, mostratole un anello di fidanzamento, le chiederà di sposarlo. La biondina sarà presa in contropiede e non saprà come rispondergli senza ferirlo. La figlia di Brooke sarà costretta a dirgli di non voler affrettare le cose e di non sentirsi ancora pronta a fare questo passo, non con la fine del suo matrimonio con Liam così vicina. Intanto Finn vorrà saperne di più su Emma Barber e sulla sua morte, in cui sempre essere coinvolto suo cognato... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 17 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 17 luglio 2025 - Ender riporta a Zerrin e Lila che Halit e Yildiz sono sempre più vicini, così come Alihan e Zeynep. Zerrin si affretta a raggiungere il fratello per imporgli di licenziare subito la sua dipendente. Intanto, Ender si reca da Lal per alimentare la sua gelosia. La giovane, furibonda, raggiungere subito Alihan. In un secondo momento, Halit, dispiaciuto per Yildiz, si reca da Zeynep per mettere le cose in chiaro. Per finire, Ender continua ad essere assetata di vendetta... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

La forza di una donna: Anticipazioni del 17 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 17 luglio 2025 - Sirin cerca di riavvicinarsi ad Enver regalandogli una sciarpa, ma lui non ne vuole proprio sapere. Intanto, Arif è sempre al fianco di Bahar, mentre le condizioni di salute di quest'ultima peggiorano. Bahar sviene in cucina, rischiando di far scoppiare un incendio in casa. Allora, conscia di essere un pericolo per i figlioletti, prende una drastica decisione... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 17 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 luglio 2025 - Catalina scoprirà una verità tremenda che non avrebbe mai voluto sapere o meglio che non avrebbe mai voluto accadesse. Pelayo confesserà alla fidanzata di aver cercato di farla abortire. Per la marchesina sarà un vero shock. La ragazza dovrà anche affrontare le voci che circolano su di lei e sul piccolo che porta in grembo e che le verranno riportate da Martina, molto preoccupata per lei. Intanto Don Alonso rivelerà a Don Romulo di non poter riassumere Pia. Il maggiordomo ne sarà molto deluso e informerà il marchese di voler dare le sue dimissioni. Alla tenuta arriverà un ospite inatteso: José Juan, il fratello di Paco. Cosa vorrà? Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

