Beautiful Anticipazioni Puntata del 17 luglio 2025: Thomas pronto a fare sul serio ma Hope NO!

Nella puntata di Beautiful in onda il 17 luglio 2025 Thomas vuole sposare Hope ma la Logan non può e non vuole farlo. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Thomas è convinto che tra lui e Hope sia arrivato il momento di passare al sodo. Nella puntata di Beautiful in onda il 17 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il Forrester si farà avanti con la Logan e, mostratole un anello di fidanzamento, le chiederà di sposarlo. La biondina sarà presa in contropiede e non saprà come rispondergli senza ferirlo. La figlia di Brooke sarà costretta a dirgli di non voler affrettare le cose e di non sentirsi ancora pronta a fare questo passo, non con la fine del suo matrimonio con Liam così vicina. Intanto Finn vorrà saperne di più su Emma Barber e sulla sua morte, in cui sempre essere coinvolto suo cognato.

Beautiful Anticipazioni 17 luglio 2025: Thomas vuole sposare Hope

Thomas ha rimesso Steffy al suo posto e ha dimostrato a Hope di essere più che mai convinto della loro relazione. Anche la Logan è convinta che tra loro sia tutto chiaro e che vogliano entrambi godersi il bel momento che stanno vivendo insieme, senza pressioni e senza problemi. Peccato però che il figlio di Ridge abbia deciso di passare al prossimo passo, quello che vede i due percorrere la navata di una chiesa o più probabilmente il corridoio di Villa Forrester per farsi dichiarare marito e moglie. Thomas vuole sposarsi, si sente pronto e pensa, erroneamente, che anche la sua amata lo sia.

Beautiful: Hope non è pronta a sposare Thomas

Thomas mostrerà a Hope il prezioso anello che ha comprato per lei e la ragazza sarà commossa da questa mossa ma non ne sarà del tutto felice. La Logan non potrà esserlo per via dei suoi sentimenti, non esattamente in linea con quelli del suo innamorato. La bionda prova una forte attrazione per il Forrester ma non sente di provare per lui quell’amore che la può convincere a risposarsi. La giovane dovrà quindi gelare lo stilista, dicendogli di essere lusingata ma di non sentirsi ancora pronta a diventare la sua compagna per la vita. Thomas sembrerà capirla ma non tornerà indietro sui suoi passi; le dirà di essere disposta ad aspettarla, convinto che lei cambierà idea in poco tempo. Ma succederà così o sarà un’illusione?

Finn vuole sapere di più su Thomas ed Emma, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

Finn è sconvolto da Xander. L’Avant gli ha raccontato la storia di Emma e della sua morte ma gli ha soprattutto detto di credere che Thomas sia l’assassino della Barber. Il dottore vuole saperne di più ed è certo che Steffy potrà fornirgli quei tasselli che a lui mancano. Per questo quando giungerà davanti alla moglie andrà dritto al sodo e le chiederà di raccontargli cosa sa di Emma e se ha mai avuto dei dubbi su suo fratello. La Forrester rimarrà senza parole nel sapere che Xander, un uomo a cui è stato vivamente consigliato di non farsi più vedere, abbia messo così tanto in ansia suo marito e cercherà di calmarlo dicendogli di essere certissima che il suo fratellone sia stato sì instabile e capace di gesti assurdi ma non un omicida, ci metterebbe una mano sul fuoco.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.