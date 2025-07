Forbidden Fruit Anticipazioni 17 luglio 2025: Ender accusa Zeynep davanti ad Alihan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 17 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Ender punta il dito contro Zeynep proprio davanti ad Alihan, il quale non avrà una reazione pacata...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 17 luglio 2025 alle 14:10, Ender riporta a Zerrin e Lila che Halit e Yildiz sono sempre più vicini, così come Alihan e Zeynep. Zerrin si affretta a raggiungere il fratello per imporgli di licenziare subito la sua dipendente. Intanto, Ender si reca da Lal per alimentare la sua gelosia. La giovane, furibonda, raggiungere subito Alihan. In un secondo momento, Halit, dispiaciuto per Yildiz, si reca da Zeynep per mettere le cose in chiaro. Per finire, Ender continua ad essere assetata di vendetta...

Forbidden Fruit: Zerrin vuole che Alihan licenzi Zeynep!

Ender ha fatto una scoperta molto interessante, e che l'ha messa sull'attenti: Zeynep, sorella di Yildiz, lavora per Alihan. La donna non ha alcun dubbio, le due devono aver finemente architettato un piano per riuscire a sedurre dei ricchi e potenti uomini d'affari. Allora, Ender si precipita da Zerrin e Lila per raccontare loro che sembrerebbe proprio che tra Zeynep ed Alihan ci sia del tenero, così come tra Yildiz ed Halit. Madre e figlia accolgono la notizia con grande sgomento. Pertanto, Zerrin corre da suo fratello per imporgli di licenziare seduta stante questa dipendente che gli avrebbe messo gli occhi addosso!

Lal affronta Alihan... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ender continua a seminare il caos, e si sta divertendo particolarmente a farlo. Dopo aver parlato con Zerrin e Lila, ora la mora si reca da Lal per alimentare quelle voci secondo cui Alihan avrebbe perduto la testa pe una sua dipendente, Zeynep. Neanche a dirlo, la giovane, già in crisi perché conscia di non avere più alcun ascendente sull'amato, perde del tutto il controllo. Lal, fuori di sé, raggiunge in fretta e furia Alihan. Come andrà a finire il loro confronto?

Ender accusa Zeynep davanti ad Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 17 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Serdar, il giovane appositamente assoldato da Sengul affinché Yildiz potesse far ingelosire Halit, e che da poco è stato assunto da quest'ultimo, continua a ricattare la sua complice. Yildiz, però, è giù di corda anche e soprattutto perché Zeynep ce l'ha con lei per ciò che sta accadendo e per ciò che ha scoperto. Dispiaciuto per il suo stato d'animo, Halit prende in mano la situazione e si reca dalla mora per spiegarle che Yildiz non c'entra assolutamente nulla con la sua decisione di divorziare dalla moglie, Ender. Nel mentre, quest'ultima, insieme a Caner, sta facendo la conoscenza di un ricco uomo d'affari, Osman, il quale però sembra nutrire un interesse nei suoi confronti non di natura puramente professionale. D'altra parte, Ender è concentrata sul suo piano di vendetta: non ha la minima intenzione di lasciare impunita colei che le ha fatto perdere tutto pugnalandola alle spalle, Yildiz!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.