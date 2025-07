Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 luglio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito, alle 15.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 luglio 2025 - Hope si troverà a gestire un confronto serrato anche con Ridge. Dopo aver liquidato Steffy e averle detto di non aver alcuna intenzione di rinunciare a Thomas, la Logan affronterà anche il Forrester senior, preoccupato per suo figlio. Lo stilista vorrà che la giovane gli dica chiaramente quali sono i suoi sentimenti e se intende fare suo serio o meno con il suo rampollo. Cosa gli risponderà Hope? Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 19 luglio 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 15 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 15 luglio 2025 - Ender e Caner partecipano ad una festa e s'imbattono in Zehra. Le due iniziano a discutere, e la donna approfitta del momento di caos per impossessarsi di un oggetto che appartiene alla figliastra. In seguito, Ender raggiunge Halit e litiga anche con lui. Poi, Yildiz giura ad Halit di non aver mai tramato alle sue spalle con la sua ex moglie. Inoltre, per farlo capitolare, decide di farlo ingelosire, e così Sengul le presenta Serdar. In un secondo momento, Alihan e Zeynep si rivedono ed accorciano le distanze. Nel mentre, Lal tenta di contattare il giovane senza successo. Ender, invece, incarica Caner d'indagare su Yilidz. Per finire, Zerrin e Lila propongono ad Halit di organizzare una cena di famiglia. Ender si presenterà a sorpresa per seminare un po' di caos. Nel frattempo, Alihan raggiunge con Zeynep la sua tenuta di campagna, e qui... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 14 al 18 luglio 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 15 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 15 luglio 2025 - Sirin va a visitare un appartamento trovato da Arif. Intanto, la polizia fa irruzione a casa di Bahar dopo aver ricevuto una segnalazione e si mettono a cercare la droga. I piccoli Nisan e Doruk sono spaventatissimi, tanto che corrono da Arif. Come se non bastasse, la malattia di Bahar continua ad avanzare... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 18 luglio 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 15 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 luglio 2025 - tra Curro e Martina arriverà il momento di dirsi addio e stavolta per sempre. Il baronetto confiderà alla marchesina di non provare più per lei gli stessi sentimenti e i due, di comune accordo, decideranno di lasciarsi. Intanto Santos seguirà i consigli di Petra e per spuntarla con suo padre comincerà a comportarsi in modo diverso con lui. Il ragazzo si renderà però presto conto che non è facile fare buon viso a cattivo gioco. Jana non sarà per nulla felice della decisione dei marchesi; la ragazza si sentirà nuovamente ricattata e non vorrà cedere alle richieste dei futuri suoceri. Questo però la porterà a deludere Manuel e a discutere con lui furiosamente... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 luglio 2025.