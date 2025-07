Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 luglio 2025: Ridge in pena per Eric... ma anche per Thomas!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 luglio 2025 vedremo Ridge affrontare Hope per proteggere Thomas. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Nella puntata di Beautiful in onda il 15 luglio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Hope si troverà a gestire un confronto serrato anche con Ridge. Le anticipazioni ci rivelano che dopo aver liquidato Steffy e averle detto di non aver alcuna intenzione di rinunciare a Thomas, la Logan affronterà anche il Forrester senior, preoccupato per suo figlio. Lo stilista vorrà che la giovane gli dica chiaramente quali sono i suoi sentimenti e se intende fare suo serio o meno con il suo rampollo. Cosa gli risponderà Hope? Vediamo insieme nel dettaglio quanto accadrà nell’episodio della Soap.

Beautiful: Hope sotto torchio

Steffy è tornata alla riscossa e ora che suo nonno sta meglio è potuta tornare a occuparsi di altre faccende rimaste in sospeso da tempo. La Forrester ha affrontato di petto Hope e le ha chiarito di non essersi ancora rassegnata alla sua relazione con Thomas. La moglie di Finn ha paura che suo fratello venga illuso e che, a causa di questo, la sua salute mentale vacilli pericolosamente. La Logan ha liquidato Steffy ribadendole di non voler pensare al suo futuro e di volersi invece godere il momento; per lei però i confronti non sono finiti e dovrà affrontare Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Ridge ha paura che suo padre non torni quello di prima

Eric sta meglio ma è ancora presto per valutare quali sono le sue reali condizioni e se, una volta uscito dall’ospedale, potrà tornare alla vita di sempre. Ridge ha paura che il suo papà non sia più lo stesso e che questo sia per causa sua. È stato lui che ha dato l’ok a Finn ed è colpa sua se le cose non saranno più come prima per il patriarca. Insomma il designer ha paura di aver rovinato l’esistenza del suo amato genitore e che lui glielo rinfacci. Turbato da questo pensiero e desideroso che la sua famiglia viva felice, Ridge penserà di capire cosa Hope provi per suo figlio. Sì perché un’altra faccenda da risolvere è proprio la relazione tra Thomas e la figlia di Brooke, che ancora non convince tutti.

Ridge vuole proteggere Thomas, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful del 15 luglio 2025

Ridge non può permettere che la sua famiglia sia sconvolta da altri traumi e per questo deciderà di affrontare Hope e di chiederle cose provi realmente per Thomas. Il Forrester vuole proteggere suo figlio dai dolori ma soprattutto vuole evitare che la sua sanità mentale, che ha vacillato pericolosamente per anni, torni a essere fonte di preoccupazione per tutti. Chiederà quindi alla Logan di incontrarsi e di avere un confronto diretto e sincero tra loro. Hope non potrà esimersi dal farlo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.