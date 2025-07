La forza di una donna Anticipazioni 15 luglio 2025: La polizia fa irruzione a casa di Bahar!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 15 luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che la polizia irrompe a casa di Bahar dopo aver ricevuto una segnalazione...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 luglio 2025 alle 15:45, Sirin va a visitare un appartamento trovato da Arif. Intanto, la polizia fa irruzione a casa di Bahar dopo aver ricevuto una segnalazione e si mettono a cercare la droga. I piccoli Nisan e Doruk sono spaventatissimi, tanto che corrono da Arif. Come se non bastasse, la malattia di Bahar continua ad avanzare...

La forza di una donna: Sirin porta avanti il suo piano...

Enver era sicuro che ci fosse qualcosa che non andasse in Sirin, tanto da arrivare a confidare ad Hatice che, forse, sarebbe stato meglio portare la figlia da uno psichiatra. Così, quando l'uomo si è imbattuto nel diario segreto di Sirin, ha pensato bene d'infischiarsene della sua privacy e di mettersi a sfogliarlo. Enver, leggendo, è rimasto a bocca aperta, ancora più allarmato e deluso. Nel mentre, la riccia sta portando avanti uno dei suoi loschi piani. Sirin sta andando a visitare un appartamento che le ha trovato Arif, dal quale si era recato dopo averlo visto in compagnia dei piccoli Nisan e Doruk... Ma che cos'è che avrà in mente?

La polizia perquisisce casa di Bahar... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Attimi di puro terrore per Bahar. La poverina apre alla polizia che bussa alla sua porta, ignorando il perché di questa visita a sorpresa. Gli agenti si trovano a casa sua perché hanno appena ricevuto una segnalazione secondo cui Bahar nasconderebbe nel suo appartamento della droga. La giovane è sconvolta, non avendo la minima idea di ciò che stiano dicendo. In effetti, Bahar non lo sa, ma Bersan si è introdotta nella sua abitazione per nascondere un sacchetto contenente la sostanza stupefacente appositamente per incastrarla!

Bahar sta sempre preggio, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 15 luglio 2025 de La forza di una donna

Mentre gli agenti di polizia mettono a soqquadro l'appartamento di Bahar, i piccoli Nisan e Doruk, non capendo che cosa stia accadendo, sembrano spaventati a morte. In preda al panico, i bambini vanno a chiedere riparo ad Arif, del quale ormai si fidano ciecamente. Lui, avendoli presi a cuore, non si tira indietro. Al contempo, come se non bastasse, la condizioni di salute della nostra protagonista, affetta da anemia aplastica, non fanno che peggiorare a vista d'occhio. Arif, che si è affezionato anche a Bahar, rendendosi conto della situazione delicata in cui si trova, sta provando a starle accanto a suo modo...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 14 al 18 luglio 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 15.45.