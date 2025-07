Forbidden Fruit Anticipazioni 15 luglio 2025: Zeynep passa la notte con Alihan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 15 luglio 2025 su Canale 5 rivelano che Zeynep ed Alihan trascorrono la notte insieme...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno di sasso. Nell'episodio in onda il 15 luglio 2025 alle 14:10, Ender e Caner partecipano ad una festa e s'imbattono in Zehra. Le due iniziano a discutere, e la donna approfitta del momento di caos per impossessarsi di un oggetto che appartiene alla figliastra. In seguito, Ender raggiunge Halit e litiga anche con lui. Poi, Yildiz giura ad Halit di non aver mai tramato alle sue spalle con la sua ex moglie. Inoltre, per farlo capitolare, decide di farlo ingelosire, e così Sengul le presenta Serdar. In un secondo momento, Alihan e Zeynep si rivedono ed accorciano le distanze. Nel mentre, Lal tenta di contattare il giovane senza successo. Ender, invece, incarica Caner d'indagare su Yilidz. Per finire, Zerrin e Lila propongono ad Halit di organizzare una cena di famiglia. Ender si presenterà a sorpresa per seminare un po' di caos. Nel frattempo, Alihan raggiunge con Zeynep la sua tenuta di campagna, e qui...

Forbidden Fruit: Ender furibonda!

Ender, rientrata in possesso dei suoi effetti personali rimasti in villa in seguito al divorzio, sta per concedersi una serata di svago insieme a Caner. Quest'ultimo porta la sorella ad una festa di compleanno, dove tra gli invitati c'è anche Zehra. Neanche a dirlo, non appena si ritrovano faccia a faccia, Ender e la figliastra si scontrano. Poco dopo, approfittando di un momento di caos, la donna sottrae a Zehra un oggetto che le appartiene; di che cosa si tratterà? Ender, però, non ha ancora finito di discutere. La mora si raggiunge Halit per chiedergli di permetterle di rivedere Erim, del quale sente molto la mancanza, ma, ricevendo una risposta negativa, perderà le staffe e lo affronterà a brutto muso!

Halit si fida di Yildiz... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz non ha alcun dubbio: il piano architettato insieme a Sengul per riuscire a conquistare il cuore di Halit sta andando a buon fine. Tuttavia, la giovane è cosciente di doversi prima conquistare la sua più totale fiducia. Allora, Yildiz, che ormai è divenuta la sua cameriera personale, giura al suo capo che non ha mai tramato alle sue spalle insieme ad Ender. Halit le crede. A questo punto, la bionda si dice pronta a compiere un ulteriore passo in avanti: vuole farlo ingelosire. Pensando sia un'ottima idea, Sengul le presenta il bel Serdar. Parallelamente, sembra che l'intesa tra Zeynep ed Alihan non faccia che crescere. I due stanno cenando insieme, ed intanto stanno accorciando le distanze. Al contempo, Lal tenta disperatamente di mettersi in contatto con Alihan, il quale, però, non ha alcuna intenzione di risponderle.

Zeynep ed Alihan passano la notte insieme, nelle Anticipazioni della puntata del 15 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Ender, assetata di vendetta, dà un compito a Caner: deve indagare su Yildiz per fornirle qualche succulenta informazione sul suo passato da poter usare contro di lei. In più, la signora decide di troncare di netto la sua relazione clandestina con l'aitante chirurgo plastico, Sinan. Nel mentre, Zerrin e Lila propongono ad Halit di organizzare una cena di famiglia. Ender si presenterà a sorpresa nel corso della serata giusto per seminare un po' di caos. Per finire, Alihan, scaricata con una certa rapidità Lal, la quale non fa che stargli con il fiato sul collo, si reca alla sua tenuta di campagna insieme a Zeynep... e qui i due trascorreranno la notte insieme!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 14 al 18 luglio 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10 su Canale 5.