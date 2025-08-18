Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 agosto 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 18 agosto 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 18 agosto 2025 - rivedremo il momento in cui Finn racconterà a Steffy dell’incontro con Xander. La Forrester non sarà felice né del ritorno dell’Avant né soprattutto di rivangare il passato, molto doloroso per lei, ma sarà anche molto preoccupata per via delle accuse che il ragazzo ha mosso contro suo fratello e che sembrano aver incantato suo marito. La ragazza spererà che il suo consorte non si faccia abbindolare da queste assurdità per quanto debba ammettere che Thomas, ai tempi di Emma Barber e dello scandalo delle culle, non era l’uomo corretto che è invece diventato ora con grande difficoltà e sofferenza. Intanto Poppy informerà sua figlia Luna di aver accettato un invito da parte di Bill; la stagista sarà molto incuriosita dalla novità e vorrà sapere tutti i dettagli... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 18 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 18 agosto 2025 - Ender e Kemal s'incontrano, ed insieme escogitano un piano per dividere per sempre Halit e Yildiz. Allora, la donna assume il giovane come suo autista personale, in modo tale che possa introdurlo a casa dell'ex marito senza destare sospetti. Intanto, in azienda, Cem nota che Zeynep non è di buon umore, e la invita a fare una passeggiata. Durante la chiacchierata, lui le dichiara il suo interesse. Rientrata in ufficio, la mora domanda ad Alihan perché non si è presentato al loro appuntamento, e lui, per non rivelarle ciò che è accaduto a Lila, si tiene sul vago. Allora, pensando che stia inventando scuse, Zeynep gli propone di chiudere la loro relazione una volta per tutte... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 18 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 18 agosto 2025 - la banda di Yakup e la famiglia di Hasan s'incontrano alla festa che sta avendo luogo alla tenuta di Ates. Hasan si mette subito sulle tracce di Leyla per consegnarle il denaro necessario per ripagare il suo finto debito. Tuttavia, i genitori del giovane, che lo stanno cercando, s'imbattono nei membri del gruppo di truffatori, e così esplode un'accesa discussione: i parenti di Hasan pretendono di riavere indietro tutto ciò che hanno rubato loro. Poi, Ates ed Ilgaz rincasano, e trovano Fusun ed Umut ad aspettarli: questi ultimi vogliono portare via i ragazzini con loro... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

La forza di una donna: Anticipazioni del 18 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 18 agosto 2025 - Enver ed Hatice dicono a Bahar che hanno trovato un donatore di midollo compatibile. La poverina, entusiasta, chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare. Tuttavia, quando scopre che la donatrice è Sirin, perde improvvisamente il sorriso. Sia Arif che Ceyda hanno paura che Bahar possa rifiutarsi; lei, però, conscia di non avere alternative, se vuole salvarsi, si vede costretta ad accettare... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 18 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 agosto 2025 - Petra dovrà riabituarsi alla presenza di Pia e purtroppo la dovrà sopportare in un nuovo scomodo ruolo. Cruz nominerà Pia sua cameriera personale e darà a lei il compito di informare tutto il personale del suo nuovo compito. Petra ci rimarrà di sasso soprattutto per la sua rivale le chiederà di tornare a trattarla come una sua pari. Intanto Catalina proporrà a Cruz di cambiare idea e di partecipare alle nozze come testimone di Pelayo ma la marchesa si rifiuterà e Manuel, che assisterà alla conversazione, si stupirà non poco della reazione della madre. Intanto Don Romulo pregherà Ricardo di perdonare Pia, che ha nascosto anche a lui di essere ancora viva... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

