Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 agosto 2025, replica: Finn sconvolge Steffy, Thomas è un assassino!

Continuano le repliche di Beautiful e nella puntata in onda su Canale5 il 18 agosto 2025, Finn racconta a Steffy della visita di Xander e avverte la moglie delle dure accuse dell'Avant. Intanto Poppy si prepara a una serata in compagnia di Bill. Ecco le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Si continua con le repliche di Beautiful e nella puntata in onda il 18 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, rivedremo il momento in cui Finn racconterà a Steffy dell’incontro con Xander. La Forrester non sarà felice né del ritorno dell’Avant né soprattutto di rivangare il passato, molto doloroso per lei, ma sarà anche molto preoccupata per via delle accuse che il ragazzo ha mosso contro suo fratello e che sembrano aver incantato suo marito. La ragazza spererà che il suo consorte non si faccia abbindolare da queste assurdità per quanto debba ammettere che Thomas, ai tempi di Emma Barber e dello scandalo delle culle, non era l’uomo corretto che è invece diventato ora con grande difficoltà e sofferenza. Intanto Poppy informerà sua figlia Luna di aver accettato un invito da parte di Bill; la stagista sarà molto incuriosita dalla novità e vorrà sapere tutti i dettagli.

Beautiful Anticipazioni 18 agosto 2025: Finn sconvolge Steffy

Steffy ha aggredito Thomas ma quello che è riuscita a ottenere è solo una rassicurazione, poco convincente per lei. Suo fratello le ha giurato di avere tutto sotto controllo e di non essere per nulla preoccupato per la sua relazione con Hope. Ma sia la Forrester che Finn, che ha trovato i due fratelli in lite ed è dovuto intervenire per sedarla, non sono certi che il giovane stilista abbia davvero trovato il modo per essere felice e sereno. Il dottore crede ancora che il ragazzo abbia qualcosa che non va e l’incontro con Xander gli ha dato la prova di quello che pensava. Finn informerà subito Steffy dell’arrivo dell’Avant nel suo studio e le dirà che il ragazzo va dicendo delle cose orribili su suo fratello, accusandolo persino di essere un assassino. Per la Forrester sarà un duro colpo.

Steffy, addolorata, difende Thomas nella puntata di Beautiful

Finn farà tornare Steffy indietro nel tempo, ovvero a quando lei, Hope e Liam sono stati coinvolti nello scandalo di Beth, creduta morta per diverso tempo e allevata, per mesi, dalla Forrester. Per la figlia di Ridge è difficile parlare di quei momenti e non solo perché ha perso la bambina, che amava come fosse sua, ma anche perché lei e suo padre hanno dovuto cacciare suo fratello, incapace di intendere e volere. Nonostante questi errori e nonostante lei sappia che Thomas era al corrente degli inganni di Reese e che abbia tentato di fermare Emma, non crede che lui sia un assassino. È certa che il giovane non abbia ucciso nessuno e che Xander voglia solo vendicarsi per essere stato mandato via con ignominia. Ma suo marito, che del cognato non si è mai fidato del tutto, ha altro in mente ed è convinto che le cose siano andate diversamente da come crede la sua mogliettina.

Beautiful: Un appuntamento romantico per Poppy

Finn cercherà di mettere in guardia sua moglie da Thomas, consapevole che Steffy non gradisce che lui non abbia una buona opinione di suo fratello e che anzi sia molto preoccupata di tutto questo. Ma il medico non potrà fare a meno di drizzare le antenne. Intanto alla Forrester, Poppy arriverà per salutare Luna ma anche per informarla del suo incontro galante, che si svolgerà di là a poco, con Bill Spencer. La stagista sarà molto incuriosita dall’impegno della madre e cercherà di indagare su questa amicizia particolare che la sua mamma pare avere, da tempo, con Dollar Bill. E la curiosità la porterà, molto presto, a un pensiero che la tormenterà per diverso tempo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.