If you Love Anticipazioni 18 agosto 2025: Leyla tra due fuochi, per lei si mette male!

Le Anticipazioni della Puntata di If you Love in onda il 18 agosto 2025 su Canale 5 rivelano che Leyla si ritrova in mezzo alla faida tra la banda di Yakup e la famiglia di Hasan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, If you Love ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 18 agosto 2025 alle 15:10, la banda di Yakup e la famiglia di Hasan s'incontrano alla festa che sta avendo luogo alla tenuta di Ates. Hasan si mette subito sulle tracce di Leyla per consegnarle il denaro necessario per ripagare il suo finto debito. Tuttavia, i genitori del giovane, che lo stanno cercando, s'imbattono nei membri del gruppo di truffatori, e così esplode un'accesa discussione: i parenti di Hasan pretendono di riavere indietro tutto ciò che hanno rubato loro. Poi, Ates ed Ilgaz rincasano, e trovano Fusun ed Umut ad aspettarli: questi ultimi vogliono portare via i ragazzini con loro...

If you Love: Leyla nei guai...

Con sua grande sorpresa, Leyla si è imbattuta in Hasan proprio nella tenuta di Ates. Sentendosi in grande difficoltà e non sapendo che cosa inventarsi per poter uscire da una situazione piuttosto scomoda, la giovane gli ha detto la prima cosa che gli è venuta in mente, ossia che si vedeva costretta a prestare servizio lì perché la sua famiglia aveva contratto un ingente debito con quella del rosso; non avendo grandi disponibilità economiche, non ha altra scelta. Ora, però, le cose stanno per complicarsi ulteriormente. Hasan e la sua famiglia stanno per raggiungere la villa in questione, e stanno per incontrare i membri della banda di Yakup...

Esplode una violenta lite alla villa... Ecco che cosa succederà in questo episodio di If you Love

Hasan ha raggiunto la tenuta di Ates in occasione della festa, e sta cercando in lungo e in largo Leyla. Infatti, il poverino, ingannato di nuovo dalla finta moglie, si è portato dietro un'ingente somma di denaro per consegnargliela: in questo modo, Leyla potrà saldare il suo debito con la ricca famiglia e tornare ad essere libera, magari di seguirlo. Nel mentre, tuttavia, Hasan viene ricercato dalla sua famiglia, che invece s'imbatte nei membri della banda di Yakup. Esplode un'accesa lite, poiché i parenti dello sprovveduto pretendono che vengano restituiti loro tutti i soldi e tutto l'oro che hanno rubato loro!

Ilgaz stupisce, nelle Anticipazioni della puntata del 18 agosto 2025 di If you Love

Ates sta tornando a casa insieme ad Ilgaz, la quale, almeno apparentemente, non sembra più tanto ostile nei suoi confronti. In effetti, ad attenderli ci sono Fusun ed Umut, che si dicono pronti a portare via con loro Ilgaz ed i suoi fratellini. Tuttavia, con grande sorpresa di tutti i presenti, la ragazzina mette subito in chiaro di non avere la minima intenzione di seguirli, poiché preferisce restare a vivere insieme ad Ates. Ma questo significherà che tra Ilgaz ed il fratellastro è pace fatta oppure lei ha qualcos'altro in mente?

If you Love va in onda nel daytime di Canale 5.