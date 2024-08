Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 agosto 2024 -Taylor deciderà di organizzare una cena in famiglia esattamente come ha fatto Brooke. La Hayes si presenterà alla Forrester per invitare Ridge e non si esimerà di fare qualche battutina al vetriolo sul recente incontro che il suo ex marito ha avuto con la Logan. Poi però ribadirà di essere contenta che tra lei e la sua antica rivale non ci sia più l’odio di una volta e che finalmente abbiano trovato la pace. Peccato che non sappia come si evoluta la serata tra i due ex amanti predestinati. Intanto Thomas sarà talmente contento del rinnovato equilibrio tra i suoi genitori, che dichiarerà di voler riconquistare completamente la fiducia di suo padre e di Hope, con la quale intende lavorare fianco a fianco senza creare problemi. A crearli però sembra essere proprio la piccola Logan, con i suoi sogni hot su di lui! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 26 agosto 2024 - Nihan non avrebbe voluto prendere parte alla festa di fidanzamento di Kemal ed Asu, ma Emir l'ha costretta: se non si fosse presentata, avrebbe dimostrato di starci male, e quindi di essere ancora innamorata dell'ex. Ora, al party con un'espressione funerea, la pittrice si allontana furtivamente perché ha qualcosa da fare in solitaria: deve leggere una lettera che il Soydere le aveva consegnato anni prima, e che le aveva chiesto di leggere solo nel caso in cui lui avrebbe rinunciato al loro amore. Leggendo le parole piene d'amore di Kemal, la Sezin scoppia in un pianto irrefrenabile. Poi, dopo essersi asciugata gli occhi, torna alla festa. Nel corso del rito degli anelli, che ufficializza il fidanzamento, la ragazza accusa un malore. Intanto, Tarik, eseguendo gli ordini di Emir, sta accompagnando Ozan e Zeynep al molo... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 26 al 30 agosto 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 26 agosto 2024 - Ilyas e Salih stanno per compiere la loro prossima mossa. Il mafioso ha individuato i punti deboli della famiglia Soykan, ossia Ibrahim e Tolga; pertanto, ora sta tentando di corromperli, sperando di riuscire a convincerli a tradire i loro cari per passare dalla sua parte. Intanto, Ekrem, ancora scosso dall'incidente sul balcone, è pronto a compiere un passo importante. Il giovane si dirige da Yagmur e le chiede se voglia diventare sua moglie. La giovane, che non se lo sarebbe mai aspettato, è sconvolta. Aslan, invece, è sul punto di scoprire dove si trovi il nascondiglio di Ilyas, ma l'informatore, Sipsi, viene gettato da un elicottero nella piscina della villa...Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 26 al 30 agosto 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 agosto 2024 - Curro si ribellerà a suo padre. Il ragazzo non riuscirà più a sopportare le insistenze di Don Lorenzo e deciderà di rinunciare al titolo di conte e al cognome dei De La Mata. Don Alonso scoprirà le intenzioni del nipote ma soprattutto verrà a conoscenza delle sofferenze che il ragazzo ha affrontato negli anni. Colpito da tutto questo deciderà di sostenerlo e fare una richiesta molto particolare a Manuel. Intanto quest’ultimo sarà molto arrabbiato nel ripensare di aver creduto alle bugie della moglie e di aver rinunciato, per queste, all’opportunità di studiare aeronautica a Milano. Pelayo e Jeronimo terranno d’occhio Maria che, venuta in possesso della chiave universale di Pia, ha ficcanasato nel magazzino. Carlos invierà una lettera a Candela e Simona spererà di riceverne una anche da Antonio, suo figlio. Feliciano terrà lontana Petra e l’accuserà di averlo manipolato per tutto questo tempo. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 31 agosto 2024.