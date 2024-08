Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2024: Taylor invita Ridge a cena e volano frecciatine contro Brooke!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 agosto 2024 su Canale5 vedremo che Taylor inviterà Ridge a cena come ha fatto Brooke e voleranno battutine al vetriolo sull'incontro tra la sua amica e il suo ex. Intanto Thomas spererà di riconquistare la fiducia di tutti, una volta per tutte. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 26 agosto 2024, alle ore 13.45, Taylor deciderà di organizzare una cena in famiglia esattamente come ha fatto Brooke. La Hayes si presenterà alla Forrester per invitare Ridge e non si esimerà di fare qualche battutina al vetriolo sul recente incontro che il suo ex marito ha avuto con la Logan. Poi però ribadirà di essere contenta che tra lei e la sua antica rivale non ci sia più l’odio di una volta e che finalmente abbiano trovato la pace. Peccato che non sappia come si evoluta la serata tra i due ex amanti predestinati. Intanto Thomas sarà talmente contento del rinnovato equilibrio tra i suoi genitori, che dichiarerà di voler riconquistare completamente la fiducia di suo padre e di Hope, con la quale intende lavorare fianco a fianco senza creare problemi. A crearli però sembra essere proprio la piccola Logan, con i suoi sogni hot su di lui!

Beautiful Anticipazioni: Taylor vuole organizzare una cena in famiglia

Brooke ha raccontato a Taylor di aver cenato insieme a Ridge e di aver passato la serata da sola con lui. La Hayes è rimasta senza parole ma ha apprezzato che la sua nuova amica glielo abbia detto, prima che lei lo venisse a scoprire da qualcun altro. Peccato che la bionda abbia omesso la parte in cui lei e Ridge erano vicini a cedere alla passione. Se non fosse stato per il patto siglato con la dottoressa, è probabile che Brooke avrebbe finito per passare ben più che una cena con il suo ex marito. Sebbene non sia al corrente di questo risvolto hot, la psichiatra penserà che sia arrivato il momento che anche lei passi del tempo in famiglia con il suo ex consorte. Si presenterà alla Forrester per organizzare con lui un bell’incontro con i loro figli.

Anticipazioni Beautiful: Taylor infastidita dalla cena tra Ridge e Brooke

Nonostante abbia fatto finta di non esserci rimasta male, Taylor è evidentemente molto infastidita dal comportamento di Brooke e Ridge, che hanno passato la serata insieme. Quando la psichiatra si presenterà alla Forrester per invitare l’ex marito a cena con lei e i figli, non si esimerà da far partire qualche frecciatina contro la Logan e contro la piega romantica – di cui non sa ancora il finale – che ha assunto il loro incontro a casa della bionda. Poi però tornerà a lodare l’amicizia e il patto siglato con la sua ex nemica, di cui è fiera e che spera duri per sempre. Ma presto questo idillio potrebbe finire se la verità venisse tutta a galla!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas pronto a riconquistare la fiducia di tutti

L’aria di festa e di armonia che si respira nella famiglia Forrester, stanno spingendo Thomas a fare del suo meglio e a tener fede alle sue promesse. Il ragazzo ha ribadito il suo desiderio di collaborar con Hope senza creare più problemi e intende mantenere la parola data alla Logan così come quella data al padre. Il ragazzo vuole riconquistare la fiducia di tutti, Ridge per primo, e spererà di farlo anche grazie al rapporto che si è finalmente creato tra sua madre e Brooke e la pace che da anni non si vedeva. Peccato che i sogni erotici di Hope stiano rischiando di rovinare tutto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 31 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.