Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 novembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 novembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 9 novembre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 9 novembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 9 novembre 2024 - Liam prenderà una decisione inaspettata… per tutti. Finn e RJ, un po’ per scherzo e un po’ per spronarlo veramente a reagire, gli consiglieranno di fare le valigie e di raggiungere la moglie a Roma e farle così una sorpresa, dimostrandole soprattutto di volerla supportare in questo grande momento per la sua carriera. Il figlio di Bill accetterà questo consiglio e si appresterà a volare in Italia ma questa scelta gli costerà molto caro. Intanto Brooke continuerà a voler riconquistare Ridge ma il Forrester non farà nessuno passo in avanti con l’ex moglie, per evitare di essere mal giudicato dai figli. Steffy rassicurerà suo padre e gli dirà di non voler interferire più nelle sue faccende private. La Forrester terrà d’occhio solo suo fratello e la sua sorellastra, convinta che prima o poi la Logan faccia un passo falso. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 9 novembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 9 novembre 2024 - Kemal e Nihan trovano il medico la cui impronta era sul bottone rinvenuto sul luogo del delitto, e vanno ad interrogarlo. D'altra parte, il dottore ha un alibi di ferro: si trovava lontano da Istanbul per un anno sabatico. Aggiunge però che si ricorda che al suo rientro si è accorto che il suo camice è scomparso. Dopodiché, i due trascorrono finalmente una bella giornata insieme per preparare la torta di compleanno della piccola Deniz per la festa che avrà luogo l'indomani. Il Soydere ha in mente un piano per allontanare Emir affinché non rovini i loro programmi. In secondo momento, Zeynep si presenta dal fratello, che le dà dei soldi in prestito e le assicura che la proteggerà da chi la vuole incastrare. Lei, distrutta, riceve una chiamata dal suo ex amante, che le ordina di procedere con la seconda parte del loro piano per incastrare Kemal per l'omicidio di Ozan. Zeynep, tuttavia, cambia idea e si tira indietro, scatenando l'ira di Emir, che la punisce subito: la Sezin ed il suo amato ricevono contemporaneamente un video in cui si vede la mora tentare di soffocare Ozan con un cuscino. La pittrice, fuori di sé dalla rabbia, si scaglia contro Zeynep e l'accusa di essere un'assassina! Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 9 novembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 novembre 2024 - Manuel difenderà Jana a spada tratta e non permetterà a sua madre Cruz di attaccare la ragazza. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa vedrà suo figlio e la sua sguattera troppo vicini e, in preda all’ira, comincerà a sfogare la sua ira contro la giovane. Il marchesino, stanco dell’atteggiamento della madre, l’attaccherà pesantemente e la tensione tra loro crescerà a dismisura. Intanto Norberta, la moglie di Antonio, accuserà Simona di essere una madre degenere. Don Alonso impedirà ancora a Curro di lasciare la sua stanza, spaventato che il ragazzo corra ancora dei rischi. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

