Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 aprile 2024 - l’ira di Ridge scoppia senza più alcun freno. Il Forrester si sentirà tradito da due delle persone che più ama al mondo: suo figlio e la sua compagna. Thomas è colpevole di aver ordito un piano malefico contro Brooke e di aver messo la sua matrigna ko con l’inganno; Taylor invece è responsabile di aver tenuto per sé questo segreto. Lo stilista vorrà immediate spiegazioni dalla donna che stava per diventare sua moglie e che avrebbe sposato se Steffy, l’unica sincera, non avesse interrotto la cerimonia. La Hayes dovrà dirgli cosa aveva in mente e dovrà confessargli il perché di un simile subdolo comportamento. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 marzo al 6 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 5 aprile 2024 - Fehime ha appena scoperto che Zeynep ha firmato un contratto con un'importante agenzia per attori e modelli. La madre è sotto shock, tanto che decide di rivolgersi agli altri membri della famiglia per chiedere loro aiuto. Intanto, Emir sta spronando Ozan a continuare a corteggiare la sua bella. Peccato che Zeynep non ne voglia più sapere di lui! Nel mentre, all'oscuro di tutto ciò, Salih sta informando l'amata del fatto che ha parlato ai suoi genitori della loro storia, e che è pronto ad organizzare una festa di fidanzamento in grande stile...Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 6 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 aprile 2024 - sarà molto importante per il futuro di Martina e Curro. I due ragazzi sarà arrivato il momento della verità. La marchesina prenderà coraggio e confesserà a Curro i suoi sentimenti. Lui però non riuscirà nemmeno ad ascoltarla, ancora sconvolto come sarà dalla confessione di Jana. Riuscirà a ritrovare la calma e ad ascoltare finalmente le belle parole che la giovane marchesina ha da dirgli? Intanto Cruz rimprovererà Manuel per aver lasciato che Catalina si occupasse delle finanze della tenuta. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 5 aprile 2024.