La Promessa Anticipazioni dal 1° al 5 aprile 2024: Cruz torna a casa mentre Curro è sconvolto dalla verità!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 1° al 5 aprile 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 1° al 5 aprile 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi. Attenzione: lunedì, solo per questa settimana, la Soap andrà in onda dalle 14.10 alle 16.40. Sarà un lungo appuntamento per il lunedì di Pasquetta.

Puntata di Lunedì 1° aprile 2024

Nuovi intrighi metteranno Manuel in difficoltà. Per avere suo marito ancora più al suo servizio e per impedirgli di indagare sui suoi malesseri, Jimena fingerà di aver preso un colpo in testa – se lo darà da sola – e di aver dimenticato tutto. Jana cercherà di far capire a Manuel che la moglie sta di nuovo mentendo ma lui, anche stavolta sordo e incredulo, non le darà retta. Il marchese, ormai certo di non poter più essere libero, rifiuterà la proposta di Don Pedro e non parteciperà alla Coppa Herzog Staackman. Pia intanto otterrà da Don Alonso i favori che ha chiesto e non solo potrà mandare Petra da Cruz ma dormirà insieme a Don Gregorio, nella sua stanza alla tenuta.

Martina convincerà lo zio che Beatriz è squilibrata e che, in preda ai deliri, inventi cose mai successe. Il marchese finirà per crederle e per prendere in mano la situazione, affinché la poco gradita ospite levi le tende. Il maestro accetterà di partecipare alla cena con Simona e Candela e verrà riempito di attenzioni da quest’ultima mentre Simona starà ancora sull’attenti, spaventata che la sua amica scopra il suo segreto. Sempre più spaventata di come possano mettersi le cose, cercherà di cacciare Don Carlos dalla tenuta ma Don Romulo interverrà e, convinto che voglia più soldi per rimanere, gli alzerà lo stipendio. Simona sarà costretta a cedere ma accetterà di continuare le lezioni a patto che Orengo non accetti il corteggiamento dell’altra cuoca e non faccia alcuna menzione sul loro rapporto. Don Gregorio annuncerà a Don Romulo che presto lui tornerà a essere l’unico maggiordomo della tenuta e che lui sarà invece il cameriere personale di Don Lorenzo. Tensioni alle stelle tra Salvador e Lope. Quest’ultimo confesserà all’amico di amare Maria…

Beatriz sarà costretta a lasciare la Promessa ma per lei sarà un vero e proprio smacco e giurerà vendetta mentre Pia non si troverà molto bene a condividere la sua stanza con Gregorio, visto che l’uomo russa come un trombone. Don Lorenzo tornerà a La Promessa dopo aver svolto alcune delle sue commissioni a Puebla de Tera e si troverà a discutere con Elisa mentre Jana deciderà di ritrovare la casa in cui ha passato l’ultimo periodo insieme a sua madre e suo fratello. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 1° aprile 2024.

Puntata di Martedì 2 aprile 2024

Dopo aver cercato la casa che aveva accolto lei e suo madre negli ultimi anni della sua vita, Jana deciderà di rompere ogni indugio e di farsi avanti con Curro. Senza più remore gli dirà di essere sua sorella e che il suo vero nome è Marcos. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 2 aprile 2024.

Puntata di Mercoledì 3 aprile 2024

A La Promessa sta per cambiare tutto. Cruz tornerà a casa a sorpresa e la cosa manderà in bestia Elisa, la persona che ha spedito in clinica la marchesa, per liberarsi di lei. La Baronessa si lamenterà per non essere stata interpellata. La donna si sfogherà con Don Lorenzo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 3 aprile 2024

Puntata di Giovedì 4 aprile 2024

Romulo chiede a Lope e a Salvador di occuparsi di alcune faccende in paese ma Salvador chiede al maggiordomo che gli vengano affidati i compiti di Mauro, a cui intanto è stato chiesto di pulire l’argenteria. Il ragazzo non vuole stare insieme al suo amico, non dopo che gli ha confessato di amare Maria. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 4 aprile 2024

Puntata di Venerdì 5 aprile 2024

Cruz sarà furiosa con Manuel perché ha lasciato che Catalina si occupasse della tenuta mentre Martina dichiarerà il suo amore a Curro ma lui ancora molto turbato per le rivelazioni appena ascoltate da Jana, non riuscirà ad ascoltarla. Jana successivamente se la prenderà con Manuel per il fatto che lui ha rinunciato alla Coppa Herzog per paura di infastidire Jimena. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 5 aprile 2024

