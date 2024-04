Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 aprile 2024: Ridge pretende spiegazioni. A tradirlo davvero è stata Taylor!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge vorrà che Taylor gli spieghi cosa è successo e perché pure lei gli ha mentito...

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 aprile 2024, alle ore 13.50 su Canale5, l’ira di Ridge scoppia senza più alcun freno. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester si sentirà tradito da due delle persone che più ama al mondo: suo figlio e la sua compagna. Thomas è colpevole di aver ordito un piano malefico contro Brooke e di aver messo la sua matrigna ko con l’inganno; Taylor invece è responsabile di aver tenuto per sé questo segreto. Lo stilista vorrà immediate spiegazioni dalla donna che stava per diventare sua moglie e che avrebbe sposato se Steffy, l’unica sincera, non avesse interrotto la cerimonia. La Hayes dovrà dirgli cosa aveva in mente e dovrà confessargli il perché di un simile subdolo comportamento.

Anticipazioni Beautiful: Ridge ed Eric furiosi contro Thomas

Steffy non ci è stata e ha deciso di fermare le nozze. Per la Forrester non era giusto che suo padre e sua madre si sposassero con un inganno in corso, neanche se questo ha portato i suoi genitori a tornare insieme. La ragazza ha rivelato tutto e ora le cose si metteranno male per Thomas. Sia suo nonno che Ridge si rivolgeranno al ragazzo con ira e rancore. Lo accuseranno di non essere cambiato, di essere sempre la persona falsa e calcolatrice che per anni hanno dovuto tenere a bada e per cui persone innocenti hanno dovuto pagare. Sarà soprattutto Ridge ad avercela con il figlio, che additerà come la vera delusione della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Ridge vuole spiegazioni da Taylor

Ridge ringrazierà Steffy per essere stata sincera con lui ma si renderà pure conto che Taylor ne era già a conoscenza. Il Forrester vorrà immediate spiegazioni dalla sua compagna e le domanderà perché abbia taciuto e non detto la verità subito. La Hayes si troverà con le spalle al muro ma confesserà di non aver agito per fargli del male e di aver pensato di dirgli tutto, una volta conclusa la cerimonia. Steffy ribadirà di aver saputo tutto poco prima, di aver avvertito sua madre per onestà verso la sua famiglia e verso suo nipote, che si è dimostrato, ancora una volta, un bambino coscienzioso.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge e Taylor si sposeranno comunque?

Mentre a casa di Brooke lei e le sue sorelle saranno impegnate a farsi rivelazioni scottanti sulla loro situazione sentimentale – Katie riferirà di aver intrapreso una relazione con Carter e che le cose si stanno facendo serie – Thomas cercherà di convincere suo padre di aver agito per il bene della sua famiglia e di non prendersela con Taylor, messa in mezzo da Steffy e non colpevole. Ma il Forrester senior non riuscirà a sentire le ragioni del figlio e sarà furioso sia con la moglie sia, e soprattutto, con lui. La famiglia Forrester riuscirà a resistere a questa onda d’urto? Taylor e Ridge si sposeranno comunque? I dubbi cominciano a farsi molto seri!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 31 marzo al 6 aprile 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.