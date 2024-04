La Promessa Anticipazioni 5 aprile 2024: Martina si dichiara a Curro ma lui ha altri pensieri per la testa!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 5 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina troverà il coraggio e confesserà a Curro di amarlo.

La puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 5 aprile 2024, alle ore 16.40, sarà molto importante per il futuro di Martina e Curro. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che per i due ragazzi sarà arrivato il momento della verità. La marchesina prenderà coraggio e confesserà a Curro i suoi sentimenti. Lui però non riuscirà nemmeno ad ascoltarla, ancora sconvolto come sarà dalla confessione di Jana. Riuscirà a ritrovare la calma e ad ascoltare finalmente le belle parole che la giovane marchesina ha da dirgli? Intanto Cruz rimprovererà Manuel per aver lasciato che Catalina si occupasse delle finanze della tenuta.

Anticipazioni La Promessa: Martina dichiara a Curro di amarlo

Martina si è presa la sua rivincita ed è riuscita a liberarsi di Beatriz. La giovane ha convinto Don Alonso che la sua amica soffrisse di disturbi mentali e che, per questo, abbia cominciato a prenderla di mira. Il marchese ha così deciso di cacciare la sgradita ospite da casa sua, aiutando sua nipote a tornare serena. Con la sua nemica fuori dai giochi, Martina potrà quindi uscire allo scoperto con Curro e lo farà appena le si presenterà l’occasione. La marchesina rivelerà al ragazzo i suoi sentimenti d’amore ma non andrà per nulla come da lei previsto.

La Promessa Anticipazioni: Curro non riesce ad ascoltare Martina

Jana ha rotto ogni indugio e ha deciso di confessare a Curro che lui è suo fratello e che in realtà si chiama Marcos. Questa rivelazione ha sconvolto il ragazzo e lo ha coinvolto così tanto da impedirgli di pensare ad altro che a questo. Per tale motivo non riuscirà neanche ad ascoltare Martina mentre lei gli rivelerà di amarlo. La marchesina ci rimarrà male e non riuscirà ovviamente a capire cosa turbi così tanto il giovane da non fargli ascoltare quello che lei ha trovato il coraggio di dirgli.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz furiosa con Manuel

Cruz è tornata a casa con grande stupore e ira di Elisa. La Baronessa non ha gradito il fatto che la sua rivale sia ritornata senza il suo permesso e che non abbia intenzione di andarsene tanto presto. La marchesa intanto se la prenderà con Manuel per aver lasciato che Catalina si occupasse degli affari della tenuta, cosa che la donna pensa debba spettare a suo figlio, erede designato dei Lujàn. Manuel si sentirà braccato e attaccato ma soprattutto dovrà fare l’ennesima rinuncia, ovvero non partecipare alla Coppa Herzog. Jana, che lo verrà a scoprire, se la prenderà con lui e gli rivelerà di essere molto preoccupata per come si sta lasciando condizionare da Jimena.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.