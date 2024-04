Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 aprile 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 3 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 aprile 2024 - capiremo quale sarà la scelta di Taylor. La Hayes deciderà di sposare Ridge e di rivelargli quanto scoperto da Steffy solo dopo le loro nozze. La dottoressa sarà in parte ragione a Thomas e in parte a Steffy e penserà di continuare il momento di serenità della loro famiglia e di passare alle note dolenti quando lei e il suo compagno saranno marito e moglie. Intanto Brooke troverà consolazione nelle sue sorelle e in suo padre, Stephen, arrivato a casa sua per farle visita insieme alla sua nuova compagna. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 3 aprile 2024 - la protagonista sta per fare una scoperta che la sconvolgerà, e non poco. Nihan viene a sapere che la casa dei suoi sogni, quella che avrebbe tanto voluto acquistare in passato per andarci a vivere insieme a Kemal, è stata messa in vendita. Emir si rende conto che la moglie è piuttosto angosciata, e presto entra a conoscenza del motivo; tuttavia, l'imprenditore non scopre il perché questa abitazione sia tanto importante per Nihan. Dunque, con la speranza di poterla così rendere felice, Emir si mette in testa di comprargliela... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 aprile 2024 - Cruz farà una sgradita sorpresa alla baronessa. La marchesa si presenterà di nuovo alla tenuta, con il chiaro intento di rimanere nella sua casa e di non farsi mai più cacciare. Ma come mai Cruz sarà così convinta di non essere mai più controllata dalla donna che l’ha allontanata, minacciando di denunciarla alla Guardia Civile? Ne vedremo delle belle e molti nodi verranno al pettine nei pomeriggi della prima settimana di aprile 2024. Scopriamo cosa succederà. Qui la trama completa de La Promessa.

