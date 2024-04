Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 aprile 2024: Taylor prende la sua decisione. Sposerà Ridge senza dirgli nulla!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor deciderà di sposare Ridge comunque e senza dirgli la verità. Intanto Brooke troverà consolazione nella famiglia Logan.

Nella puntata di Beautiful che vedremo il 3 aprile 2024, alle ore 13.45 su Canale5, capiremo quale sarà la scelta di Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Hayes deciderà di sposare Ridge e di rivelargli quanto scoperto da Steffy solo dopo le loro nozze. La dottoressa sarà in parte ragione a Thomas e in parte a Steffy e penserà di continuare il momento di serenità della loro famiglia e di passare alle note dolenti quando lei e il suo compagno saranno marito e moglie. Intanto Brooke troverà consolazione nelle sue sorelle e in suo padre, Stephen, arrivato a casa sua per farle visita insieme alla sua nuova compagna.

Anticipazioni Beautiful: Taylor prende la sua decisione

Thomas ha spinto Taylor a fare finta di nulla, a non rivelare a Ridge la verità e a sposarlo comunque. Il ragazzo ha consigliato a sua madre di non lasciarsi prendere dal panico e di non farsi condizionare da quello che ha fatto. Suo padre la ama e vuole diventare suo marito, è questo che ora conta. La Hayes ha riflettuto a fondo sul da farsi e alla fine ha preso la sua decisione: scenderà nel salone della grande villa e diventerà la moglie di Ridge Forrester. Solo dopo che Carter avrà sancito la loro unione, gli dirà la verità.

Beautiful Anticipazioni: Taylor pronta a dire la verità a Ridge… ma dopo che si saranno sposati

Steffy non sarà d’accordo con sua madre ma non vorrà rovinare questo bel giorno. Lascerà che la mamma prenda la sua decisione e rischi tutto anche se in cuor suo continuerà a pensare che la strada giusta da percorrere sia quella di dire tutto, subito, a suo padre. Taylor prometterà di dire la verità a Ridge una volta che saranno diventati marito e moglie. La Hayes vuole godersi il momento, poi affronterà tutto. La scelta della psichiatra accontenterà ovviamente Thomas, che penserà di aver raggiunto la sua vittoria.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke si consola con la sua famiglia

Mentre a Villa Forrester Taylor prenderà la sua decisione e scenderà nel salone principale per sposare il Forrester, Brooke riuscirà a distrarsi almeno un po’, grazie alla sua famiglia. A darle coraggio non ci saranno solo le sue sorelle ma anche suo padre, arrivato da lei insieme alla sua nuova compagna, per fare una visita alle sue figlie. I Logan, al completo, saranno contenti di passare dei momenti insieme e di poter stare accanto a Brooke, abbandonata dall’uomo che da sempre ama.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.